Freestory: Histórias em áudio para crianças

A Freestory é uma plataforma de histórias em áudio, com narrativas 100% autorais e inéditas. Uma iniciativa da psicóloga Mariane Menegatti e do jornalista Ibraim Gustavo, sócios da IA Consult, startup brasileira criada no fim de 2019, em parceria com Anderson Galani (head de gestão financeira) e Douglas Godoi (head de tecnologia).

Durante o período de quarentena vivido em todo o planeta por conta da pandemia de Coronavírus, o casal Mariane e Ibraim Gustavo recebiam diversas mensagens de pais dizendo que seus filhos vivam uma sensação profunda de isolamento e tristeza, e que não tinham mais o que fazer para entreter as crianças, que já estavam desgostosas das ferramentas tradicionais que possuíam, como redes sociais e plataformas de streaming.

Impulsionados pelo momento e pelo pedido de ajuda dos amigos mais próximos, e que são pais ou avós, resolveram criar a Freestory, uma plataforma de histórias para crianças que, em primeiro lugar, seria uma diversão para a garotada, e depois, uma forma de aproximar a família em torno de uma atividade que proporciona o desenvolvimento cognitivo saudável da criança.

A psicóloga Mariane Menegatti afirma que o objetivo principal é ajudar as famílias a encontrarem uma forma divertida de passar mais tempo juntas: “As histórias são criadas com o intuito de dar uma alternativa à família moderna, especialmente aos pais, que muitas vezes não dispõem de um tempo de qualidade com os filhos. As narrativas são uma forma de contribuir com o desenvolvimento da criança, mas principalmente proporciona um momento de diversão e brincadeira para todos”.

O MVP da Freestory

Num primeiro momento, foi lançada na Freestory a primeira série de histórias, voltada ao público infantil (de 05 a 12 anos): Aventurados, que contém atividades infantis, elaboradas por profissionais especializados em entretenimento e desenvolvimento infantil.

“Observando o mercado infantil, percebemos que as crianças não têm muitas opções de contação de histórias em áudio. Apesar de possuirmos bons produtos como podcasts para os públicos juvenil e adulto, em excelentes plataformas, e com os mais variados temas, como esportes, política, economia, saúde, beleza, entre outros, vimos que as crianças ficam de fora quando tratamos de áudio, e resolvemos trabalhar com a Freestory para fechar esse gap”, afirmou Ibraim Gustavo, que é jornalista, radialista, escritor e roteirista.

Aventurados tem por objetivo oferecer uma alternativa à rotina da família moderna, sendo uma opção de entretenimento e diversão não somente para crianças, mas também para pais e irmãos mais velhos, que podem ouvir as histórias juntos e se divertir com as brincadeiras e atividades propostas após a aventura.

Mais que Aventurados

Para os criadores, o lançamento do MVP (termo comum utilizado por startups para o lançamento de um produto inicial) foi muito importante, especialmente para impulsionar o convite aos demais participantes da Freestory: “Apesar de o primeiro produto ser direcionado ao público infantil, estamos em conversas avançadas com muitos autores, que escrevem sobre diversos assuntos, como viagem, aventura, música, teatro, contos e crônicas, sempre objetivando a contação de histórias, para os mais variados públicos, não somente crianças”, afirma Ibraim Gustavo.

Uma das ferramentas disponíveis na plataforma, inclusive, será a possibilidade de autores e escritores desconhecidos enviarem suas histórias para serem veiculadas na Freestory: “Nós temos a intenção de ajudar muitos brasileiros que não têm a possibilidade de publicar seus textos e suas histórias por grandes editoras, tampouco disponibilizá-las em plataformas de streaming famosas. As únicas exigências são que as histórias sejam atraentes para o público, não abordem assuntos preconceituosos e discriminatórios, e que sejam narrativas em áudio”, afirma Mariane Menegatti.

Criadores

Mariane Menegatti (Psicóloga, pós-graduada em Gerontologia Social, escritora, palestrante, head de conteúdo cognitivo e sócia da IA) Ibraim Gustavo (Jornalista, pós-graduado em Marketing e MBA em Comunicação e Mídia, radialista, escritor, roteirista, palestrante, head de criação, inovação e comunicação, e sócio-fundador da IA).

Público-alvo

Crianças e adolescentes entre 05 e 12 anos de idade.

Fonte e foto: Freestory