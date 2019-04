Formação gratuita em liderança segue com inscrições abertas até o fim do mês

ProLíder recruta, até 30 de abril, jovens entre 14-35 anos de todo o Brasil que buscam desenvolver negócios de transformação social. Selecionados de fora de São Paulo poderão contar com auxílio-transporte.

As inscrições para a quarta edição do programa ProLíder, voltado para a formação de jovens lideranças e o desenvolvimento de empreendimentos de impacto social, foram estendidas e encerram no próximo dia 30 de abril. Com duração total de sete meses, participantes de todo o Brasil serão trazidos a São Paulo (com auxílio-transporte) para encontros, aos sábados, com formadores de renome – como Claudia Costin, ex-diretora de Educação do Banco Mundial, Marcelo Nobrega, diretor de RH da Arcos Dorados, e Camilla Junqueira, diretora-geral da Endeavor. As candidaturas podem ser feitas por meio do site www.programaprolider.com.br.

Com índice de evasão zero, em 2018, participaram 41 pessoas de 16 estados brasileiros. Somando as três primeiras edições, uma centena de jovens – entre 14 e 35 anos – passaram pela formação gratuita.

A fim de compor turmas representativas, com diferentes perspectivas da sociedade brasileira, o ProLíder preza pela diversidade regional, étnica, ideológica, sexual, de classes sociais, formações e até mesmo nacionalidades – com ex-participantes criados no Brasil, porém nascidos no Japão, Itália e Peru.

Como orquestrador de todo esse movimento está Wellington Vitorino (24 anos), jovem negro nascido em São Gonçalo/RJ, que, a partir de uma realidade de pobreza e violência, conseguiu se formar em Administração de Empresas no IBMEC e fundar o Instituto Four. A organização sem fins lucrativos tem o ProLíder como carro-chefe e a Fundação Lemann como mantenedora. “Acreditamos que talento não tem CEP, então nosso objetivo é atrair os melhores jovens espalhados pelo Brasil que querem contribuir para o desenvolvimento do País. Com o lema ‘reclamar não muda’, encorajamos esses jovens a fazerem suas inscrições”, ressalta.

NEGÓCIOS TRANSFORMADORES

Funcionando como celeiro de empreendimentos inovadores, o ProLíder é responsável pelo desenvolvimento de projetos como o Football for a Cause, vencedor do programa em 2018, que vende, em plataforma de e-commerce, artigos usados por jogadores de futebol em treinos e partidas oficiais, revertendo metade da receita para projetos educacionais; o Emerge, que fomenta a comunidade de jovens inovadores e cientistas empreendedores; e a Rede Garatéa, que se empenha em diminuir o tempo de espera por atendimento em casos de emergências médicas.

“No ProLíder, vi que podemos trabalhar pelo desenvolvimento do País nas principais áreas de interesse público e criar uma rede de pessoas que querem impactar o Brasil, assumindo grandes desafios”, afirma Caio Rolim (28 anos), que fundou o Legisla Brasil a partir do programa, em 2017. A organização atua na seleção e formação de jovens para trabalharem como estagiários ou assessores junto a representantes parlamentares.

Integrante da última edição, Gerliane Chaves (20 anos) enfrentava cerca de 12 horas de ônibus entre Imperatriz e São Luís, no Maranhão, para pegar o voo semanal para São Paulo. A jovem considera que o esforço valeu a pena e almeja inspirar outros a participarem do ProLíder. “Espero que, futuramente, jovens possam ver que tinha uma pessoa de Açailândia/MA no programa e pensar: ‘Então eu também posso!’”, torce.

