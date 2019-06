Fim de semana é marcado por shows no Sul de Minas

Poços de Caldas, conta com duas atrações gratuitas; Extrema recebe a banda Sepultura na abertura do Festival de Inverno

Neste final de semana, o Sul de Minas está recheado de atrações musicais para os mais diversos gostos. Sobem aos palcos mineiros grandes nomes da neste sábado. No município de Poços de Caldas, o show é um ‘remember’ no ritmo dos anos 1990 com a banda Biquíni Cavadão.

Já para quem gosta de sertanejo pode contar com a voz de Almir Sater, que se apresenta em Alfenas. Agora se a preferência for pelo heavy metal, amigo, o seu destiono é Extrema, que recebe a banda Sepultura para a abertura do Festival de Inverno da cidade.

Confira as programação:

Biquíni Cavadão

A trilha sonora que promete agitar o município de Poços de Caldas é composta por, “Vento Ventania”, “Janaína” e “Tédio”. A banda Biquíni Cavadão retorna à cidade e anima o público com as músicas que fizeram sucesso nos 31 anos de carreira da banda.

O show está marcado para às 21h, no New York Pub. Para prestigiar a banda, os ingressos custam até R$ 120 e podem ser adquiridos antecipadamente na loja Luk, na rua Rio de Janeiro, 230, Centro.

Almir Sater

O cantor Almir Sater dá o tom na cidade de Alfenas hoje (29). Com o repertório que passa por “Tocando em Frente”, “Chalana” e “Trem do Pantanal”, o espetáculo se inicia as às 21h.

O show acontece no Tênis Clube e o público tem a opção de escolher entre três setores com mesas. Os podem ser adquiridos pelo link, https://megabilheteria.com/evento?id=20190527153003

Sepultura

O Festival de Inverno de Extrema tem início hoje com a 6ª edição do Extrema Prorock. A abertura do festival está marcada para o meio dia e 11 bandas passam pelo palco do município até às 22h30.

Para encerrar a noite com chave de ouro, às 23h30, a banda Sepultura sobe ao palco e agita o público ao som do heavy metal. O repertório conta com músicas como “Territory” e “Roots Bloody Roots”. As apresentações têm entrada franca.

Viola e Acordeom

No município de Poços de Caldas, a sua tarde de domingo pode ser tranquila no parque, ao som de um sertanejo raiz. O evento “Viola e Acordeom – A Raiz das Gerais” recebe Anderson Martins, com a viola caipira e o violão de 12 cordas, e Milton Leite com o acordeom para reviver sucessos da música serteneja.

A apresentação tem nomes como Almir Sater, Rolando Boldrin, Tonico, Tião Carreiro, Sá e Guarabyra e Dominguinhos. Vale lembrar que a entrada é franca. . O evento está marcado para às 15h no Parque Municipal Antônio Molinari.

Araçá Quarteto

Também no município de Poços de Caldas, tem apresentação gratuita do Araçá Quarteto. Os músicos Flávio Danza, Jorge Viviani, Leo Brasileiro e Otávio Quartier levam agitam o público com músicas clássicas tradicionais brasileiras.