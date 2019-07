Festivais gratuitos esquentam o final de semana

Festivais prometem aquecer a região, com programações variadas e para todos os gostos, os eventos vão desde música até gastronomia. Confira as programações das cidades da região para o fim de semana.

São Lourenço Jazz e Blues

Segue até domingo a sexta edição do São Lourenço Jazz e Blues , com atrações nacionais e também a presença de Lorenzo Thompson, vindo direto de Chicago nos Estados Unidos, que finaliza as apresentações do festival ao lado de Bruno Marques Band.

Saiba como participar

• Sexta, sábado e domingo

• Estacionamento do Parque das Águas

• Entrada gratuita

Festa da Borda

Celebrando os 95 anos de Borda da Mata, a festa segue até terça-feira (16). São 11 atrações musicais com entrada franca, barracas para uma praça de alimentação com pratos diversos e também espaço de recreação para as crianças.

O auge da festa é a banda Chimarruts, que sobe ao palco na noite deste sábado. Após o reggae da banda, a madrugada promete ser quente com música eletrônica e quem fica no comando é a DJ Alexxia.

Como participar

• Até terça-feira (16)

• Praças Nossa Senhora do Carmo e Antônio Megale

• Participação gratuita

Festival do Morango

Pouso Alegre recebe o Festival do Morango que acontece até este sábado na estrutura montada na praça Senador José Bento. O evento conta com barracas e pratos feitos com morangos, além de estandes onde os produtores da fruta podem conferir as novidades do mercado.

Saiba como participar

• Até este sábado

• Praça Senador José Bento

• Entrada gratuita

Julho Fest

O Julho Fest, Festival de Inverno de Poços de Caldas, conta com uma novidade para esquentar o fim de semana. É o “Julho Fest com Você”, que traz atrações culturais ao bairros do município. Hoje e domingo, a programação acontece na quadra do bairro São José. Programação traz oficinas de dança, culinária, hip hop e apresentações musicais.

Como participar

• Até o fim de julho

• Vários pontos da cidade – confira a programação no site da Prefeitura de Poços de Caldas

• Entrada gratuita

Foto Principal: Jefferson Bernardes / Agência Preview