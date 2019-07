Festivais gratuitos agitam o final de semana

Neste sábado, a trilha do rodeio é por conta do sertanejo Sérgio Reis. Com sucessos como “O Menino da Porteira” e “Disparada” no repertório, a apresentação promete e está marcada para as 22h. Já no domingo, último dia de festa, tem a final do Torneio Leiteiro às 14h e final do rodeio às 20h.

Confira outras programações para agitar seu fim de semana: