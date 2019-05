Fernando e Sorocaba lançam EP Acústico do álbum “O Chamado da Floresta”

Fernando e Sorocaba lançam hoje, 10 de maio, um EP com 4 faixas, em formato acústico, de algumas músicas do mais recente projeto, o álbum “O Chamado da Floresta”. Uma das canções do ‘EP Acústico’ é assinada pelo Sorocaba.

As eleitas para o repertório são: Casal Perfeito (Felipe KeF, Elias Mafra), Nove Entre Dez (Sorocaba, Bruno Caliman), História da Vó e do Vô (João pedroni, Rodrigo Marco, Rafael Libi) e Conselho de Pai (Sorocaba, Cezar Zocante, Rodrigo Marco, João Pedroni, Kaique KeF, Felipe KeF).

Segundo Sorocaba “Escolhemos 4 faixas do nosso projeto para esse EP. Elas estão em formato acústico, mais roots, ficaram bem interessantes e diferentes”. Completando a mensagem do parceiro, Fernando diz “As músicas ganharam outra atmosfera, ficaram bem diferentes mesmo. Esperamos que gostem”.

O EP está disponível em todos os aplicativos de música (linkfire: https://smb.lnk.to/AcusticoOChamadodaFloresta) e no canal oficial da dupla no Youtube: youtube.com/fesoficial.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Divulgação