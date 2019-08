Fernando e Sorocaba gravam projeto com participação de Daniel e Maiara e Maraisa

Pin Compartilhar 0 Compart.

Fernando e Sorocaba anunciaram as participações especiais do DVD ‘Isso É Churrasco’, que será gravado no próximo domingo, 11/08, em Indaiatuba/SP. No palco, a dupla divide a cena com o cantor Daniel, no Pot Pourri: ‘Garanhão da Madrugada/ Paixão de Peão/ É Problema Meu/ Quebrando Tudo/ É Disso Que O Velho Gosta’. Já com Maiara e Maraisa, serão dois momentos: as duplas se encontram na inédita ‘Alô Som’ e, em seguida, o casal Fernando e Maiara divide os vocais em um medley especial que promete emocionar a todos.

Segundo Fernando, um dos produtores musicais do DVD “Convidamos o Daniel para estar conosco porque ele é muito importante em nossas vidas e carreira. Temos um carinho enorme por ele e agradecemos a oportunidade e honra de tê-lo nesse novo projeto. Já as meninas, escolhemos uma música que estamos de olho e querendo muito cantar juntos. Tem tudo para dar certo novamente, elas são incríveis. E para celebrar o nosso amor, eu e Maiara faremos um medley lindo que são músicas bem declaração mesmo, pra cantar olho no olho. Vai ser um momento bem emocionante”.

#IssoÉChurrasco

No Brasil, o churrasco vai muito além do simples fato de sentar à mesa para comer bem. Já virou um ritual no dia a dia do brasileiro e é muito mais do que lenha, fogo e carne. Hoje, churrasco é encontro de amigos, de família, é celebração, é estar com quem a gente mais gosta, é também música e ter momentos para compartilhar e guardar na memória. Na história de Fernando e Sorocaba não é diferente. É o momento de se conectar com pessoas, de gerar boas recordações, de aproveitar o dia de folga ao lado de quem eles mais gostam e fazendo o que mais gostam.

Toda essa atmosfera de celebração é a conexão para o momento a ser vivido. Enquanto rola todo o clima de um churrasco, Fernando e Sorocaba estarão no palco gravando o novo DVD, dia 11 de agosto, em Indaiatuba, interior de São Paulo. “Fernando e Sorocaba – Isso é Churrasco” será um espetáculo inteiramente produzido para reverenciar esse momento tão genuíno para todos nós.

Quando consegue um tempinho livre na lotada agenda, a dupla se reúne para fazer churrasco. Um deles tem uma marca quase registrada: Sorocaba é ‘O Cara’ do churrasco. Quando se pensa no cantor, logo se lembra da fama que ele tem quando o assunto é assar uma carne. Sorocaba adora reunir amigos, família, com roda de música, muita moda boa e papo bom. Esses encontros e toda troca de energia geram a sintonia perfeita para o projeto em questão.

Segundo Sorocaba “amo churrasco, sempre que posso acendo a churrasqueira, não importa a hora. Todo mundo que me conhece sabe disso, acabei até me envolvendo com alguns negócios na área. Por conta disso, a maioria das pessoas que me encontra tem o mesmo pedido: um dia me convida para um churrasco na sua casa? Então tivemos a ideia de reunir ‘o churrasco do Sorocaba’ com a gravação do nosso DVD. Estamos muito ansiosos para tudo isso acontecer. Vai ser incrível”.

A data escolhida não podia ser mais especial: 11 de agosto, segundo domingo do mês, ocasião para reunir todos em volta da churrasqueira para comemorar o Dia dos Pais. Sendo assim, nada melhor do que ter tudo isso ao som de Fernando e Sorocaba, ao vivo, registrando o próximo projeto audiovisual da dupla. Não é mesmo?

O local eleito para receber esse projeto é o palco da Faici (Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Indaiatuba), uma das maiores do interior paulista e escolhida a dedo por conta da conexão da dupla com o evento. Este ano é a 8ª vez que Fernando e Sorocaba se apresentam na festa – dia 10/08 eles também sobem ao palco no encerramento da feira– e se sentem em casa cantando para o público do interior de São Paulo.

Uma equipe de peso assina toda direção da grande festa, a saber: Direção Geral de Sorocaba, Direção Musical de Fernando Zor e Ray Ferrari, Direção de Vídeo assinada por Fernando Trevisan “Catatau” e Direção Executiva de Fábio Fakri, Anna Paula Dal Piva e Paulo Blassioli.

Com tantas coisas em comum e a mesma vontade de dividir com os fãs, “Fernando e Sorocaba prometem faixas inéditas e algumas regravações de sucessos no repertório. E mais: a vontade de oferecer um “cardápio” com boa música, amigos, alegria, festa e churrasco.

A GRAVAÇÃO

O evento de 11 de agosto irá parar a cidade de Indaiatuba. Fernando e Sorocaba estão organizando um dos melhores projetos que eles já fizeram na história da dupla. Além do um mega espetáculo, com pirotecnia, efeitos visuais com fogo, palco com passarela que interage com o público, participações especiais de peso e inovações que só Fernando e Sorocaba sabem fazer, os convidados terão churrasco premium sendo servido do início ao fim do show.

No comando das churrasqueiras, grandes nomes da culinária nacional como Tatiana Bassi (Templo da Carne), Alder Lopes (Rei das Carnes), Rafael Moreira (Santa Bárbara Carnes), Fábio de Pádua (ASSADORES) entre outros. Já no cardápio, carnes de altíssima qualidade que sempre estão nos famosos ‘Churrascos do Sorocaba’: Picanha, Ancho, Chorizo, Brisket, Tomahawk, Hambúrguer de Angus, Linguiça Cuiabana, Costela e Cupim são os destaques. Além de peixe e legumes na brasa e outros acompanhamentos. Tudo isso acompanhado de bebida à vontade e muita música boa.

A ideia é levar esse conceito e toda estrutura para a estrada e oferecer essa experiência para o público em rodeios, festas, exposições e feiras de todo o Brasil.

O público estimado em 10 mil pessoas, estará divido em dois setores: Arena e Camarote “Isso é Churrasco”. A Arena terá seus ingressos vendidos à preços populares, já o Camarote dá direito à open bar e ao famoso churrasco do Fernando e Sorocaba.

O PROJETO

O Projeto ‘Isso é Churrasco’ vai cair na estrada e levar um pouco desse universo de show com churrasco para todo o público. As churrasqueiras serão levadas para as apresentações e os convidados poderão apreciar carnes premium enquanto se divertem e interagem com a dupla num show totalmente novo e voltado para esse momento.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Divulgação