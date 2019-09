Fernando e Sorocaba divulgam 1º EP de ‘Isso é Churrasco’

Pin Compartilhar 0 Compart.

Amanhã, dia 20 de setembro, será o lançamento do primeiro EP do projeto “Isso é Churrasco”, da dupla Fernando e Sorocaba. O compilado vem com 5 músicas e as escolhidas foram: “Agradeço a Minha Ex”, “Caminhonete”, “Pessoa X”, “Isso é Churrasco” – que intitulou o projeto – e ainda “Alô Som”, canção destaque que contou com participação de Maiara e Maraisa. O lançamento poderá ser ouvido em todas as plataformas digitais a partir da meia noite de hoje.

Na próxima segunda feira, dia 23 de setembro, os vídeos oficiais das faixas do ‘EP 1 – Isso É Churrasco‘, extraídos originalmente do DVD, estarão disponíveis no canal oficial da dupla no Youtube. Link: https://www.youtube.com/fesoficial.

ISSO É CHURRASCO

No Brasil, o churrasco vai muito além do simples fato de sentar à mesa para comer bem. Já virou um ritual no dia a dia do brasileiro e é muito mais do que lenha, fogo e carne. Hoje, churrasco é encontro de amigos, de família, é celebração, é estar com quem a gente mais gosta, é também música e ter momentos para compartilhar e guardar na memória. Na história de Fernando e Sorocaba não é diferente. É o momento de se conectar com pessoas, de gerar boas recordações, de aproveitar o dia de folga ao lado de quem eles mais gostam e fazendo o que mais gostam.

Toda essa atmosfera de celebração foi a conexão para o novo projeto da dupla. Enquanto rolava todo o clima de um churrasco, Fernando e Sorocaba estiveram no palco gravando o novo DVD, no dia 11 de agosto, em Indaiatuba, interior de São Paulo. “Fernando e Sorocaba – Isso é Churrasco” é um espetáculo inteiramente produzido para reverenciar esse momento tão genuíno para todos nós. No repertório, 19 faixas inéditas e 4 regravações de grandes sucessos do sertanejo nacional, totalizando 23 faixas. Para abrilhantar o trabalho, Daniel e Maiara e Maraisa marcaram presença, tornando “Isso É Churrasco” ainda mais especial.

Uma equipe de peso assina toda direção da grande festa, a saber: Direção Geral de Sorocaba, Direção Musical de Fernando Zor e Ray Ferrari, Direção de Vídeo assinada por Fernando Trevisan “Catatau”, Direção Criativa de Ludmila Machado, Direção Executiva de Fábio Fakri, Anna Paula Dal Piva e Paulo Blassioli.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Cadu Fernandes