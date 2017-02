Fernanda Souza reúne ex-chiquititas em seu programa

Fernanda Souza reuniu as ex-companheiras de Chiquititas na gravação de seu programa “Vai Fernandinha”, do Multishow. O encontro serviu também para comemorar os 20 anos da versão brasileira da novela “Chiquititas”, que foi exibida no SBT em 1997. O encontro aconteceu na quarta-feira, 1º, e foi devidamente registrado e postado no perfil do Instagram de Fernanda.

“Hoje o ‘Vai, Fernandinha’ foi muito especial! Juntamos 5 Chiquititas para comemorar os 20 anos de Chiquititas! Será que foi fenomenal? Sim ou com certeza? Eu amo vocês! Muito obrigada por tudo!”, disse ela ao lado de Aretha Oliveira, Francis Helena, Gisele Frade e Renata Del Bianco. Fonte: Ego