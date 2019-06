Férias de julho com segurança nas estradas

Realizar a manutenção preventiva garante mais tranquilidade

As férias do mês de julho estão se aproximando e muitas famílias e amigos viajam pelas estradas brasileiras. A fim de minimizar as chances de acidentes e contratempos é recomendado que o veículo seja levado para realizar a revisão preventiva em um Centro Automotivo de confiança.

O gerente da Sucursal Minas Gerais da Porto Seguro, Wesley Andrade, afirma que é essencial ter atenção com diversos itens do veículo “As viagens no período de férias é um momento esperado por toda a família, por esse motivo, é importante checar todo o veículo antes de pegar a estrada”, afirma Wesley Andrade.

Cuidado com a bateria

As temperaturas mais baixas exigem mais esforço da bateria ao ligar o veículo, o que pode levar a um desgaste excessivo. Revisões preventivas em um Centro Automotivo de confiança é a melhor opção para evitar problemas com a bateria.

Atenção com o óleo lubrificante

Para um bom desempenho do veículo com menos esforço, resultando na diminuição do atrito entre as peças e ajudando na refrigeração o motor, o óleo lubrificante é essencial. É necessário que o motorista confira semanalmente o nível de óleo, além de possíveis vazamentos. A atenção com a data de troca do lubrificante na etiqueta de óleo.

Inspecionar os freios

A troca do fluido de freio deve estar de acordo com o manual do proprietário. De modo geral, o intervalo entre as trocas é de 40 mil quilômetros. Já as pastilhas de freio e discos devem ser verificados a cada 10 mil quilômetros – o mesmo intervalo se aplica às lonas de freio (em caso de veículos com freio a tambor na roda traseira), ou ao conjunto discos e pastilhas traseiros (em caso de automóveis com freio a disco nas quatro rodas).

Verificação dos pneus

Além da segurança, andar com os pneus muito gastos pode gerar multas. Dessa forma, é importante observar os sulcos do pneu, pois dentro deles, estão inseridas pequenas elevações na borracha que funcionam como marcações de segurança. A atenção às pequenas avarias, que podem facilitar rasgos, vazamentos e até desmantelamento da borracha também contribuem para a aderência adequada da pista.

Verificação do nível da água

O líquido de arrefecimento é um composto químico responsável pela manutenção da temperatura ideal do motor. O reservatório de líquido de arrefecimento mostra o nível correto por meio de uma marcação, por isso, é importante verificá-lo antes de viajar.

Checagem da iluminação e materiais

As luzes dos faróis, lanterna e sinalização devem estar funcionando perfeitamente. É fundamental também a verificação do macaco, triângulo e chave da roda. É recomendado que os condutores tenham em seus veículos todos os recursos para pedir socorro ou acionar o seguro em caso de necessidade.

Segurança sempre em primeiro lugar

Independente do local da viagem é essencial viajar com segurança para a proteção de todos. “A realização da manutenção preventiva em um Centro Automotivo de confiança traz benefícios para todos e evita gastos repentinos”, finaliza Wesley

Os Centros Automotivos Porto Seguro oferecem condições especiais para a realização da manutenção preventiva de férias. Para conferir as unidades dos Centros Automotivos, basta acessar o link.

Centros Automotivos Porto Seguro

Os Centros Automotivos Porto Seguro oferecem serviços especializados para automóveis a preços competitivos – como manutenções preventivas e corretivas, instalação de acessórios e diagnósticos. Clientes e não clientes da empresa podem contar com uma estrutura que proporciona conforto e confiança em mais de 300 unidades de fácil acesso em todo o Brasil, que atendem cerca de 70 mil veículos ao mês e estão em constante expansão. Consulte o site: www.portoseguro.com.br/centroautomotivo.

Fonte: Pessoa. Agência de Relações Públicas / Foto: Reprodução site http://revistasegurototal.com.br