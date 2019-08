Fenômeno ao vivo e nas redes, Padre Ezequiel lança “Estrelinha” nesta sexta

Pin Compartilhar 0 Compart.

Emocionante música faz parte do DVD “Despertar”, que, além das inéditas, traz também regravações do Rei Roberto Carlos

O ditado já diz que a fé move montanhas. O Padre Ezequiel Dal Pozzo move multidões! Usando uma linguagem com novas perspectivas sobre Deus, ele conquista corações não só presencialmente, em seus shows, mas também nas redes sociais. E nesta sexta-feira (30) lança em todas as plataformas digitais a música e o clipe “Estrelinha”, composta por Gabriel Rocha, Leandro Visacre, Luigi e Lucas Carvalho.

“Estrelinha”, agora na voz de padre, promete tocar os corações por mexer com a experiência de dor de muitas pessoas pela partida de alguém que se ama, pois a vida é finita. A canção faz parte de seu DVD “Despertar”, que traz também regravações de sucessos do Rei Roberto Carlos, entre eles “Ele Está Pra Chegar” e “Luz Divina”. Há também “Viva o Amor”, versão do Padre para a música “Livin’On Love” de Alan Jackson, clássicos da música católica e evangélica como “Sou um Milagre” e “Escudo” e muito mais.

Números impressionantes

Para se ter uma ideia, Padre Ezequiel tem mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e quase 2 milhões que curtiram sua página, acompanhando as mensagens do sacerdote pelo Brasil inteiro. Nas transmissões ao vivo que faz por lá, mais de 2 mil pessoas acompanham em tempo real a oração. E seus stories chegam a ser visualizados por 2,3 milhões.

Quando se fala em envolvimento de fãs na suas postagens, o número chega a 4,6 milhões, superior ao de nomes como Neymar, Anitta, Marília Mendonça e dupla Zé Neto e Cristiano. Só na última semana, mais 700 mil pessoas passaram a segui-lo.

As plateias também ficam lotadas para ver o Show “Despertar”, de seu DVD com o mesmo nome, como o que fez no último dia 15 em Quilombo (SC). “A música é alegria, acalma a alma, forma o espírito, motiva e entusiasma para viver a vida com qualidade. Com a música anunciamos boas notícias de vida e de paz”, vibra o padre.

Diferencial

Mas o que faz o sacerdote da Diocese de Caxias do Sul (RS), que já lançou 7 CDs e 2 DVDs, tão popular? Ele diz coisas que poucos padres se atrevem, como “Deus não castiga e nunca castigou”, “Deus não permite o mal”, “Deus nunca deu cruzes pra ninguém” e “Deus não marca a hora da morte”.

O padre Ezequiel também afirma que “oração não é para convencer a Deus de fazer algo, mas sim para perceber sua atividade já acontecendo” e que “o esperar em Deus não é ficar sentado no sofá, mas sim na confiança que faz com que assumamos a nossa parte”.

Com essa linguagem, os fiéis se sentem acolhidos e mais próximos da religião, daí os números tão expressivos que comprovam que sua maior missão está sendo cumprida: levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Divulgação