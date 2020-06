FENAC 2020 terá edição especial on-line

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma edição especial online foi o caminho que os organizadores encontraram para que o Festival Nacional da Canção não deixasse de ser realizado em 2020. A comemoração dos 50 anos do evento, considerado o maior e mais tradicional do gênero no Brasil, foi adiada para o ano que vem. A edição especial online acontecerá nos dias 4 e 5 de setembro e será transmitida pelo facebook e youtube do festival. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 7 de agosto pelo site www.festivalnacionaldacancao.com.br.

Além do cobiçado troféu Lamartine Babo os concorrentes estarão disputando R$15 mil em prêmios. Podem concorrer compositores de qualquer nacionalidade, desde que as músicas sejam interpretadas em português. Não existem restrições a gêneros e ritmos. As composições devem ser inéditas e originais e os vídeos gravados sem efeitos especiais. Na última edição mais de 2 mil compositores de 5 países diferentes se inscreveram. Pela primeira vez o festival se abriu para participação online e uma das vencedoras (3º lugar) veio da Ucrânia.

Fonte e foto: Assessoria FENAC