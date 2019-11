Felipe Neto nega BBB e diz não para a Fazenda 11

Pin Compartilhar 0 Compart.

O youtuber Felipe Neto disse na última terça-feira (26) que recusou convite para entrar no reality “A Fazenda11”, da Record. Por meio do seu perfil oficial no Twitter, ele também disse que não foi convidado para entrar no “Big Brother Brasil 20”, da Globo.

O influenciador falou sobre o sobre o assunto ao rebater uma notícia dada pelo portal R7, pertencente ao grupo Record, que afirmava que ele e outros influenciadores “esnobaram o BBB 20”. “Oi, Record, tudo bom? Não foi isso que eu falei, não foi nesse tom… E eu não ‘esnobei’ coisa alguma. Além disso, não neguei convite do BBB, pois não fui convidado. O que eu neguei convite, esse de fato neguei, foi para A Fazenda. Forte abraço”, escreveu Neto.

