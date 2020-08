“Fecomércio em Conexão” e Sebrae Minas promovem webinar “Como aproveitar créditos tributários no Simples Nacional”

Pin Compartilhar 0 Compart.

O evento, idealizado pelo Sincofarma Minas Gerais, será realizado no dia 26 de agosto, às 19h, e irá debater as hipóteses de utilização de créditos no segmento farmacêutico e as melhores opções de regime tributário

As dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19 fizeram o interesse em assuntos tributários crescer entre os empresários de diversos setores, incluindo o farmacêutico. Diante disso, milhares têm buscado na legislação uma forma de aliviar as contas no fim do mês e, assim, manter suas atividades em operação. A fim de esclarecer e orientar os empresários do segmento farmacêutico, o projeto “Fecomércio em Conexão” e o Sebrae em Minas, promovem no dia 26 de agosto, às 19h, o webinar “Como aproveitar créditos tributários no Simples Nacional”.

O evento on-line e gratuito – voltado aos empresários de drogarias e farmácias – é uma realização do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais (Sincofarma Minas Gerais), além de uma parceria entre os sindicatos filiados da Fecomércio MG e as regionais do Sebrae Minas. Nesta transmissão, a Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais (Fecon-MG) é a apoiadora do evento.

O encontro será mediado pelo consultor jurídico tributário e legislativo da Fecomércio MG, Marcelo Morais, e pelo coordenador do Conselho Tributário da Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais (Fecon-MG), Túlio César Silva. Eles irão debater sobre a utilização de créditos tributários no Simples Nacional.

O seminário visa demostrar aos empresários do segmento farmacêutico como aproveitar os créditos provenientes da aquisição de mercadorias, como PIS e Confins, de acordo com o medicamento. Além disso, o webinar esclarecerá dúvidas em sobre o ICMS Substituição Tributária (ICMS ST).

O evento também busca orientar o que deve ser avaliado pelas empresas farmacêuticas no momento de escolha do regime tributário, permitindo ao empresário adequar o seu negócio ao melhor modelo: seja o Simples Nacional, o Lucro Presumido ou o Lucro Real.

As inscrições para o webinar já estão abertas e podem ser feitas no site do Sympla até o dia 26 de agosto. O evento será transmitido pelo perfil oficial da Fecomércio MG no Youtube.

Fonte e foto: Ascom Fecomércio