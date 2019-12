Fãs fazem mutirão para Pabllo Vittar e Anitta retomarem a amizade

Pin Compartilhar 0 Compart.

No último fim de semana, os fãs de Anitta e Pabllo Vittar decidiram subir uma hashtag no Twitter pedindo para as cantoras retomarem a amizade. A citação ‘#AnittaPablloTogetherAgain’, entrou para o topo da rede social e tomou conta da internet.

No domingo (29), Anitta participou do Festival Virada Salvador e comentou sobre o assunto durante coletiva de imprensa do evento. “Por mim está tudo ótimo, não tenho nada contra ela, a gente pode se falar e está tudo certo” , disse a funkeira, minimizando a suposta rixa entre as duas.

Por outro lado, alguns internautas acabaram divergindo do pedido e criticaram Anitta: “Acho melhor Pabllo seguir o caminho dela sozinha, por que Anitta só quer saber de polêmica e brigas e fazer coisas boas, nada…”, “Pabllo não aceite, foge dessa cilada” e “Pabllo tem uma trabalho impecável e está focando em sua música, já Anitta quer viver como celebridade”, foram alguns comentários.

Vale lembrar que Anitta e Pabllo se envolveram em uma polêmica por conta do clipe “Sua Cara”, canção do grupo de DJs Major Lazer, onde a funkeira teria afirmado que pagou pela gravação do vídeo (70 mil dólares) e sido chamada de ‘pão dura’. Diplo, do Major Lazer, desmentiu a história e alegou que os pagamentos foram feitos pelo grupo dele.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução Instagram