Fãs aguardam futuras produções inspiradas em HQs; Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos é celebrado na próxima quinta-feira

Redação CSul: Franciele Brígida Foto: Pixabay/imagem gratuita

No próximo dia 30 de janeiro é celebrado o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, pensando nisso o CSul reuniu as próximas produções inspiradas em personagens queridos das HQs brasileiras, assim como as futuras produções inspiradas em quadrinhos no cinema.

No Brasil famosos quadrinistas ilustraram para gerações como, Maurício de Sousa e a Turma da Mônica, que também ganhou seu espaço nas telonas no filme inspirado em uma hq da turminha, Turma da Mônica Laços, Ziraldo que alegrou a infância da garotada com o Menino Maluquinho entre outros nomes.

Primeiras edições

A turminha mais amada do Brasil teve sua primeira edição publicada em 1958. Já o menino aventureiro e criativo criado por Ziraldo, teve sua primeira publicação em 1980.

Turma da Mônica Lições

Adoramos a Mônica, né? Pois é, após a turminha resgatar o Floquinho em Turma da Mônica Laços, mais uma aventura aguarda a dona da rua e seus amigos. Turma da Mônica Lições já iniciou as gravações em Poços de Caldas e traz novamente os atores mirins, Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão).

No filme Malu Madder também fará uma participação especial.

Ação que saiu das páginas

Todos nós sabemos que os filmes de heróis que vem fazendo sucesso nos últimos tempos evoluiu das páginas, nos próximos anos não deve ser diferente já que a cada novo dia um novo roteiro é adaptado, novas ideias nascem e novos fãs surgem.

A situação não é diferente com os filmes listados abaixo, o filme que traz Margot Robbie novamente como Arlequina, também foi adaptado dos quadrinhos, a saga de ‘Aves de Rapina’ teve início em 1996, é claro que algumas personagens já haviam feito sua estreia antes, mas com o passar dos anos novas gerações e formações da equipe também surgiram.

Quem nunca ouviu falar na Mulher Maravilha? Segundo o site da DC Comics a personagem é mais conhecida que as princesas da Disney. A personagem símbolo da igualdade, perseverança e amor foi criada por William Moulton Marston e H. G. Peter, sua primeira aparição aconteceu em 1941.

Fãs da DC Comics tem tudo para viver dias felizes pelos próximos anos, já que a editora de histórias em quadrinhos conta com um calendário extenso de filmes. Nesta segunda-feira (27), o diretor do próximo filme do Batman, que traz Robert Pattinson como o protagonista, divulgou que as gravações já tiveram início.

Somente neste ano dois filmes serão lançado, são eles; Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa que chega aos cinemas no dia 6 de fevereiro e ainda neste ano a encantadora Gal Gadot volta para as grandes telas em Mulher Maravilha 1984, que estreia no país no dia 4 de junho.

Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa – (2020)

O elenco do filme passou por terras brasileiras no mês de dezembro, durante a Comic Con Experience que ocorreu entre os dias 5 e 8, o evento geek mais famoso da América Latina. Na última edição, Margot Robbie (Arlequina), Mary Elizabeth Winstead (Caçadora), Rosie Perez (Renee Montoya), Ella Jay Basco (Cassandra Cain) e Jurnee Smollett-Bell (Canário Negro), marcaram presença no evento com divulgação de cenas exclusivas para os fãs.

A trilha sonora oficial do filme também vem causando agitação nas redes sociais, nomes como: Doja Cat, Normani e Halsey prometem agitar ainda mais as cenas do filme.

Confira o trailer do filme e não deixe de conferir no cinema mais próximo de você!

Mulher Maravilha 1984 – (2020)

Já a atriz israelense Gal Gadot também marcou presença na CCXP, no último mês Gadot divulgou o primeiro trailer de Mulher Maravilha 1984 para uma multidão de fãs, após o primeiro filme Mulher Maravilha (2017), a atriz assim como a diretora Patty Jenkins (Monster- Desejo Assassino), vem trazendo cada vez mais visibilidade para as mulheres no cinema.

Confira o primeiro trailer do filme.

The Batman – (2021)

O filme que traz Robert Pattinson (A Saga Crepúsculo) como o Homem-Morcego chega aos cinemas no próximo ano, mas para alegria dos fãs Matt Reeves já deu o pontapé inicial nas gravações.

Até agora os nomes que poderão ser vistos no elenco são, Zoë Kravitz (Big Little Lies) a atriz encarna a sedutora Mulher Gato, Jeffrey Wright (Westworld), viverá o famoso comissário Gordon, para a surpresa dos fãs Paul Dano (Pequena Miss Sunshine) é o inusitado Charada, Andy Serkis (Planeta dos Macacos) será o fiel mordomo Alfred Pennyworth, um personagem nunca antes visto nas telonas será interpretado pelo ator John Turturro (O Grande Lebowski), viverá o temido Carmine Falcone e por último mas não menos importante, Colin Farrell (Animais Fantásticos e Onde Habitam) viverá o temido Pinguim.