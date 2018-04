Fala de bicho, fala de gente, das Edições Sesc São Paulo, analisa a cultura dos índios juruna por meio de cantigas de ninar

A obra, da professora e etnolinguista Maria Cristina Fargetti, traz também estudos e partituras compostas pela cantora e compositora Marlui Miranda

Fala de bicho, fala de gente, apresenta a cultura juruna (grupo que vive no Parque Indígena do Xingu, no estado brasileiro do Mato Grosso) e traz uma análise feita pela professora Cristina Martins Fargetti com base em 49 cantigas de ninar desta etnia. O lançamento das Edições Sesc São Paulo acontece no dia 18 de abril, às 19h30, com um bate-papo entre a autora, a antrópologa Betty Mindlin e a musicista Marlui Miranda no Sesc Ipiranga, em São Paulo. Após o bate-papo haverá um pocket show com Marlui Miranda e banda, reconhecida como uma das mais importantes intérpretes e pesquisadoras da música indígena no Brasil.

Desde a década de 1980, a etnolinguista Cristina Martins Fargetti estuda a língua e a cultura do povo yudjá, mais conhecido entre os não-indígenas por juruna. Ao longo desses anos, ela adquiriu profundo conhecimento e proximidade com os membros da etnia, identificou particularidades culturais, como seu senso de humor característico e a presença de uma categoria de animais nomeada bichos-gente.

“Com Cristina Fargetti e Marlui Miranda, refletimos como é fundamental valorizar a oralidade em coexistência com a escrita e a notação musical. Fala, voz, melodia, canto de belos artistas que não escrevem nem leem viram arte a exibir, expressão tão preciosa como a de escritores e músicos. Afinal, todo mundo sabe cantar, mesmo os iletrados; mas quantos cantores e compositores populares dominam a passagem a partituras?” Betty Mindlin, antropóloga e economista

Em Fala de bicho, fala de gente a autora apresenta o povo juruna e suas particularidades, discute aspectos antropológicos, linguísticos e procura definir o que difere gente de bicho-gente, distinção importante para que se compreenda boa parte das cantigas. Em seguida, traz um breve estudo sobre as cantigas de ninar e, mais especificamente, as características destas na cultura juruna. Além de todo o trabalho de pesquisa acadêmica, foram reunidas e gravadas num CD 49 cantigas de ninar, entoadas por mães e avós ao embalar suas crianças, resistindo, desse modo, ao processo de aculturação que ameaça os povos originários desde o contato com os brancos. A obra traz um cancioneiro, com a letra transcrita e a tradução das 49 cantigas recuperadas pela comunidade indígena, e segue com um capítulo escrito pela musicista Marlui Miranda, também responsável pela transcrição das partituras de todas as cantigas.

“É intenção do Sesc que, a exemplo dos demais livros em sua linha de cultura indígena e como de outras iniciativas do Programa Diversidade Cultural, esta obra possa promover o reconhecimento, o respeito e a preservação de identidades, bem como do patrimônio material e imaterial dos diferentes grupos étnicos e sociais em nosso país”. Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo

FICHA TÉCNICA

Fala de bicho, fala de gente: cantigas de ninar do povo juruna

Edições Sesc São Paulo

Autora: Cristina Martins Fargetti Participação: Marlui Miranda

ISBN Edições Sesc São Paulo: 978-85-9493-031-6

Páginas: 304 p.

Formato: 16 × 23 cm (inclui CD)

Preço: R$ 70,00

Serviço:

Lançamento do livro Fala de bicho, fala de gente

Bate-papo com a autora, Cristina Martins Fargetti, a antropóloga Betty Mindlin e a musicista Marlui Miranda.

Na sequência haverá um pocket-show com Marlui Miranda (voz e violões); Paulo Bellinati (violões); Rodolfo Stroeter (contrabaixo); Ricardo Mosca (bateria) e Caíto Marcondes (percussão) com repertório do disco de Marlui Miranda lançado pelo Selo Sesc e baseado no mesmo tema do livro.

Local: Teatro – Sesc Ipiranga – Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga | CEP: 04203-000, 18 de abril de 2018, quarta-feira, às 19h30 (Atividade gratuita. Retirada de ingressos com 1h de antecedência).

As publicações das Edições Sesc São Paulo podem ser adquiridas em todas as unidades Sesc SP (capital e interior), nas principais livrarias e também pelo portal www.sescsp.org.br/livraria.

SOBRE AS AUTORAS

Cristina Martins Fargetti é linguista, livre-docente pela Unesp, mestre e doutora pela Unicamp e professora do Departamento de Linguística da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Estuda a língua juruna desde 1989, com abordagens de sua fonologia e de sua morfossintaxe. Ultimamente, tem se dedicado aos estudos do léxico e propôs o que tem chamado de “terminologia etnográfica”, tendo em vista uma noção de ciência mais ampla. É apaixonada por música, toca flauta e canta sempre em muito boa companhia.

Marlui Miranda é compositora, cantora e pesquisadora da cultura indígena brasileira com foco nas manifestações musicais. Em 2015, ganhou o 26º Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Cantora Regional. Autora dos CDs Ihu: todos os sons, Kewere: rezar (Selo Pau Brasil) e Fala de bicho, fala de gente (Selo Sesc), além de integrar o Grupo Anima, que se notabilizou em colocar sobre o palco a música de câmara e a diversidade musical do Brasil. Atualmente, é doutoranda em etnomusicologia na ECA-USP.

SOBRE AS EDIÇÕES SESC SÃO PAULO

Pautada pelo conceito de educação permanente e acesso à cultura, as Edições Sesc São Paulo publicam livros em diversas áreas do conhecimento. Em diálogo com a programação do Sesc, a editora apresenta um catálogo variado, voltado à preservação e à difusão de conteúdos sobre os múltiplos aspectos da contemporaneidade. Além dos títulos impressos, as Edições Sesc vêm convertendo seu catálogo em e-books que podem ser adquiridos em lojas virtuais como Livraria Cultura, Livraria Saraiva e Amazon, e em aplicativos do Brasil e do mundo como Google Play e Apple Store.

