Fábio Lago usará figurino excêntrico para viver gay em “O Outro Lado do Paraíso”

Fábio Lago promete dar o que falar – e gargalhar – em sua próxima aparição na Globo. O ator de 47 anos, conhecido pelo trabalho em novelas como “Caras e Bocas” e “A Regra do Jogo”, vai interpretar o divertido cabeleireiro Nick em “O Outro Lado do Paraíso”, novo folhetim de Walcyr Carrasco.

De acordo com o jornal “Extra”, Nick será um gay bastante afeminado e exagerado – que o diga o figurino do personagem: Fábio aparecerá em cena usando aplique com mechas douradas, sobrancelha feita, olha esfumado e até unha francesinha!

Ele, aliás, não será o único ator a aparecer com uma caracterização pra lá de extravagante na trama. Na pele de uma cafetina, a veterana Laura Cardoso usará collant, calça lurex e até uma falsa pinta nos lábios durante sua participação na história.

“O Outro Lado do Paraíso” tem estreia programada para outubro, substituindo “A Força do Querer”. Dirigida por Mauro Mendonça Filho, a obra tem como protagonistas os atores Bianca Bin, Rafael Cardoso, Grazi Massafera, Sérgio Guizé e Marieta Severo.

Fonte: RD1