Fã-clube de Paul McCartney crava data de shows, mas organização nega

A espera pela vinda de Paul McCartney ao Brasil em 2017 tem deixado os fãs ansiosos, já que não sabem quando serão as apresentações e nem quando os ingressos começam a ser vendidos.

Na noite dessa teça-feira (25), na intenção de acalmar os seguidores de Paul, um fã clube brasileiro do artista publicou em sua página de uma rede social que já se sabem as datas. Em BH, segundo a publicação, o ex-beatle se apresenta no dia 17 de outubro. A turnê começaria por Porto Alegre, no dia 12 de outubro, passando por São Paulo, no dia 15, Belo Horizonte e Salvador, no dia 20.

Ainda segundo a publicação do fã-clube, a venda de ingressos estaria marcada para começar nesta sexta-feira (28) para clientes do cartão Elo, no dia 1º de maio para membros do fã-clube e no dia 2 para o público geral.

Fonte: O Tempo