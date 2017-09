Exposição em Passos conta história da geração e transmissão de energia no Brasil

Uma exposição que já está aberta em Passos (MG) conta até o dia 28 de outubro a história da geração e transmissão de energia no Brasil. A mostra gratuita acontece em comemoração aos 60 anos de Furnas Centrais Elétricas.

Com fotos e vídeos do acervo da empresa, a exposição interativa destaca a construção da Usina de Furnas, primeira hidrelétrica de grande porte do país localizada em solo mineiro, além das primeiras linhas de transmissão e a evolução histórica dos empreendimentos.