Expocafé tem início nesta terça-feira

Devido à pandemia, evento acontece de forma online e contará com palestras, debates, dicas técnicas, apresentações de novas tecnologias e estandes virtuais para exposição e negociação de equipamentos e insumos para a cafeicultura.

Teve início nesta terça-feira (18) a Expocafé online, com palestras, debates, dicas técnicas, apresentações de novas tecnologias e estandes virtuais para exposição e negociação de equipamentos e insumos para a cafeicultura. A programação poderá ser vista pelo site.

Entre as atrações está o 2º Encontro Técnico da Expocafé, que contará com painéis temáticos sobre Inteligência Artificial, Tecnologias para a Cafeicultura Familiar e Gestão da atividade. Os debates acontecem entre os dias 18 e 20 de maio, com mediação de pesquisadores da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). A participação se dará mediante inscrições prévias, que já podem ser feitas pelo site.

O painel “Inteligência Artificial na Cafeicultura” abre a programação do Encontro Técnico no dia 18, às 17h30. Os convidados serão o professor da Universidade Federal de Lavras (Ufla), Danton Ferreira, que abordará o tema “O papel da Inteligência Artificial no agro 4.0”; o professor do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Rouverson Pereira, que falará sobre “Inovações tecnológicas para a inserção da cafeicultura na agricultura digital”; e o representante da Gonzaga Treinamento e Consultoria Agrícola, Luiz Gonzaga Ferreira Júnior, que apresentará o tema “Uso do aprendizado de máquinas na colheita mecanizada do café”. A moderação será feita pela pesquisadora Vânia Silva.

Na quarta-feira (19), também às 17h30, acontece o painel “Tecnologia para a cafeicultura familiar”, que terá como mediador o pesquisador César Botelho. Os temas abordados serão “Tecnologias desenvolvidas pela Epamig com aplicação na agricultura familiar”, apresentado pelo coordenador do Programa Estadual de Pesquisa em Cafeicultura da Empresa, Rogério Silva; “Assistência técnica e extensão rural para a cafeicultura familiar”, ministrado pelo coordenador técnico estadual de cafeicultura da Emater-MG, Bernardino Cangussú; e “Benefícios do ATeG na cafeicultura mineira”, com o supervisor de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar no Sul de Minas, Rodrigo Elias Almeida Dias.

A programação do Encontro Técnico será encerrada no dia 20 de maio, com o painel “Gestão na Cafeicultura”, que terá início às 17h30. O moderador será o pesquisador Gladyston Carvalho e os convidados serão o engenheiro agrônomo Rodrigo Ticle Ferreira, o consultor Milton Verdade Costa e o diretor da Sancoffee, Fabrício Andrade. Os temas tratados serão, respectivamente, “Projeto Educampo” (Sebrae), “Como fazer a gestão de uma fazenda” e “Gestão da comercialização do Café”.

O público poderá interagir com os palestrantes e debatedores por meio do chat ao vivo.

Máquinas

Parte da programação presencial da Expocafé, as Dinâmicas de Máquinas serão destaque também no formato virtual. Assim como na edição de 2020, o conteúdo será disponibilizado em parceira com a Rede Social do Café Peabirus. Serão 19 estações virtuais nas quais o público terá a oportunidade de acompanhar vídeos que demonstram, em campo, o funcionamento de máquinas e produtos para a lavoura cafeeira.

As estações institucionais serão conduzidas por pesquisadores e técnicos da Epamig, da Ufla e da Emater-MG que apresentarão, na prática, tecnologias de cultivo e manejo. Além disso, fabricantes e representantes demonstrarão, nas estações empresariais, a aplicação e funcionamento de produtos e equipamentos para a lavoura.

A Epamig será responsável pela condução de três estações: “Unidades demonstrativas de café arábica para a região do Cerrado Mineiro”, conduzida pelo pesquisador Gladyston Carvalho; “Unidades demonstrativas de café arábica para o Sul de Minas”, ministrada pelo pesquisador César Botelho; e “Manejo do Mato x Cultivo de Brachiaria nas Entrelinhas de Cafeeiros”, apresentada pelo pesquisador Elifas Nunes Alcântara.

As dinâmicas de máquinas estarão disponíveis no espaço Café Play, no qual o público também poderá assistir vídeos com dicas de pesquisadores e relatos de mulheres na cafeicultura. O acesso ao espaço é gratuito e não demanda inscrições prévias.

Estandes virtuais

Empresas de máquinas, insumos e serviços para a cafeicultura contarão com estandes virtuais para a apresentação de produtos e negociações com possíveis clientes. A SWZ Máquinas, que desde 2008 oferece equipamentos que auxiliam na pós-colheita do café, apresentará a linha que inclui varredoura, recolhedoras e o secador estático. Dentre os destaques está a varredoura aranha, que consegue realizar até três operações (arruação, enleiramento e esparramação de ciscos) e que terá o funcionamento demonstrado nas Dinâmicas de Máquinas.

A Adubos Real S.A vai lançar a linha Real Adjuvantes, com o objetivo de aumentar a eficácia da aplicação e da absorção dos ingredientes ativos presentes na solução de pulverização agrícola. A linha conta com quatro produtos que auxiliam no condicionamento da solução (Multiherb, Multicopa e Multioil) e na limpeza e descontaminação dos tanques e equipamentos de pulverização (Multilimp).

Os estandes virtuais já estão disponíveis para a visitação.

O evento

A Expocafé contará também com quadros especiais, como a Expocafé Mulheres e o Hub Conecta Café. O evento é organizado pela Epamig, pela Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo Governo do Estado de Minas Gerais, com apoio institucional da Prefeitura de Três Pontas, da Cocatrel, da Ufla, da Emater-MG e do Consórcio de Pesquisa Café.

Fonte: Café Point/Epamig/Foto: Divulgação