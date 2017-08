Ex-RBD, Dulce María volta às novelas em concorrente da Televisa

A atriz e cantora mexicana Dulce María está de volta às novelas. Após romper seu contrato com a gigante Televisa, ela assinou em junho novo vínculo com o canal Imagen Televisión e será uma das protagonistas da primeira novela da emissora, “Muy Padres” (“Pais Muito Legais”).

A trama, ao estilo comédia romântica, é uma adaptação do formato argentino “Señores Papis” (2014) e conta a história de três homens com filhos em idade infantil que, vivendo a paternidade em contextos bem diferentes, unem-se para compartilhar as alegrias e desafios de criar seus “pimpolhos”. Dulce interpretará uma professora de jardim de infância chamada Pamela e fará par romântico com o ator Víctor González, conhecido no Brasil pelo papel de vilão na novela “Alma Indomável”, da CNT.

“Acredito que o público está ansioso por conteúdos diferenciados. Sinto-me muito contente em receber da Imagen Televisión a oportunidade de acompanhar essas novas propostas e seguir buscando desafios enquanto artista”, afirmou a beldade de 31 anos, na ocasião de sua contratação. Ela está afastada da telinha desde o ano passado, quando interpretou a vilã Renata no dramalhão “Corazón Que Miente”, da Televisa.

Dulce María ficou famosa em diversos países ao interpretar a temperamental Roberta no folhetim juvenil “Rebelde”, exibido no Brasil pelo SBT em 2005, como também pela participação no sexteto RBD, derivado da história. Na versão brasileira de “Rebelde”, produzida em 2011 pela Record, sua personagem foi vivida pela atriz Lua Blanco.

Fonte: RD1