Ex-parceira de Ximbinha participa do “The Voice” e não vira nenhuma cadeira

Desde que se separou de Joelma e perdeu a estrela da banda, Ximbinha vive um dilema para sua banda. Ele já testou algumas cantoras no lugar da rainha, mas, nenhuma agradou ou conseguiu permanecer na banda por muito tempo.

Uma delas, a pernambucana Michele Andrade, de 25 anos, participou nesta terça-feira (31) das audições às cegas do “The Voice Brasil” mas não conseguiu se classificar. Nenhuma das quatro cadeiras dos jurados Lulu Santos, Ivete Sangalo, Michel Teló e Carlinhos Brown viraram para ela, que canta há 10 anos e já foi vocalista da banda de forró Limão com mel.

Michele foi a quarta vocalista a substituir Joelma após a saída da cantora da banda Calypso, em 2015. As outras foram Thábata Mendes, Leya Emanuelly e Carla Maués. Ela deixou a banda de surpresa em outubro de 2017 após ficar poucos meses e saiu brigada com Ximbinha. Na ocasião, o guitarrista acusou a cantora de abandonar a banda e ameaçou ir à Justiça para resolver sua situação sobre o projeto musical, no qual formaria uma dupla com a artista.

Após se apresentar no “The voice”, Michele usou as redes sociais para agradecer o carinho do público.

“Estou muito feliz por essa conquista, de ter chegado ao palco do The Voice Brasil, pois são milhões de pessoas na tentativa, e eu estive ali, entre os selecionados pra se apresentar. Na vida temos que saber ganhar e perder, e nessa, com certeza, eu ganhei!

Estou muito feliz e a luta continua!, disse ela.

Fonte: Fotos: Reprodução/Instagram e Reprodução/TV Globo