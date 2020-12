Ex-Palmeiras, Cleiton Xavier visita Showroom da Marca Effel em São Paulo

Ídolo do Palmeiras, ex-jogador visita Showroom de Marca famosa entre os jogadores,

Atualmente, a Effel Culture é uma das principais marcas de roupas. E agora, também, uma das mais usadas pelos famosos. Sempre buscando se diferenciar no mercado, Edgar Froes e sua equipe vem inovando e lançando coleções semanais.

Cleiton Xavier acumula passagens importantes pelo Palmeiras

O ex-camisa 10 do Palmeiras, é considerado por muitos torcedores, ídolo do verdão. CX10, é campeão da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016, pelo Palmeiras.

No título do Campeonato Brasileiro de 2016, Cleiton Xavier marcou gols importantes contra Corinthians e Internacional. Mais o sua história no verdão está marcada por um gol de placa, que o camisa 10 marcou em 2009, na Libertadores, aos 42 min do segundo tempo, contra o Colo-Cola, do Chile. Um chute de fora da área, que se tornou o gol mais importante de sua carreira.

Além do craque e ídolo do Palmeiras, veja outros jogadores de futebol e artistas que vestem a marca: Reinaldo e Luciano jogadores do São Paulo. Gabriel Menino (Seleção Brasileira), Guerra (Seleção Venezuelana), Danilo (Seleção Brasileira SUB-20), Lucas Esteves, Veron (Seleção Brasileira SUB-20), Wesley jogadores do Palmeiras. Everaldo, Matheus Davó, Michel Macedo e Ederson jogadores do Corinthians. E os artistas: Paulo Reale Apresentador e Jornalista Esportivo, MC Nando DK que tem hit de verão “Troféu do Ano” com mais de 340 milhões de visualizações no YouTube e o Juninho ator da série Sintonia da Netflix. Esses são alguns dos, jogadores e figuras públicas que recentemente visitaram o showroom da Effel Culture.

Cleiton Xavier, antes de ir embora, recebeu das mãos do Ed, diretor do Belenense FC. Uma camisa do time, que hoje é o principal time da várzea de Mauá.

Fonte: Ascom Paulo Reale/Foto: Divulgação/PR10 Comunicação