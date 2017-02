Ex-BBB Roni Mazon perde 10kg e fala de Tatiele Polyana: ‘História encerrada’

O modelo Roni Mazon, que participou do BBB 14, está de volta ao Brasil após um ano morando na China, onde trabalhou como modelo e até estreou como ator. Para participar do filme “Robôs”, que só será exibido por lá, o bonitão precisou perder peso e aprender a lutar, já que a obra retrata uma guerra entre máquinas e seres humanos.

“Fiz aulas de muay thai e jiu-jítsu para viver um lutador. Todos os dias precisava treinar muito e acabei me apaixonando por essas lutas. São atividades que vou continuar fazendo para o resto da vida. Além de ser bom para o estresse, ajudou muito a definir meu corpo”, comemora ele, ostentando abdômen definido e sequinho.

Dieta e menos dez quilos

A mudança de corpo foi fundamental para Roni garantir mais trabalhos no exterior. “Ao todo, perdi quase dez quilos. Antes da viagem estava com 94kg e muito grande, com mais músculos. Hoje estou mais magro e bem mais seco. Meu peso está em 85kg. Na moda tamanho é tudo. Por isso resolvi investir em medidas mais enxutas”, explica Roni.

Apesar de evitar alimentos com sal e açúcar há mais de 5 anos, Roni garante que precisou diminuir refeições com carboidratos e apostar mais na proteína. “Passei a comer mais ovos e frango. Diminui a batata e a carne vermelha. Alimentação é resultado de tudo e essencial para perder peso rápido”.

Ex-namorada é sócia nos negócios

Solteiro assumido, Roni diz que namorar não é prioridade. “Atualmente estou pensando no carnaval do Rio e de São Paulo. Até o segundo semestre devo voltar a morar fora para trabalhar mais, porque financeiramente são propostas muito boas. Devo passar uma temporada na Alemanha e depois vou para Miami. Estou passando férias no Brasil para rever amigos e ficar com minha família, que é minha base e tudo na minha vida”, antecipa ele, que evita falar da ex-namorada, Tatiele Polyana, sua companheira do programa Big Brother Brasil.

“Eu e Tatiele continuamos amigos e sócios em uma loja de roupa fitness. Só nós falamos para resolver questões profissionais. Nossa história está encerrada e é passado. Não rola mais nada entre a gente”, desconversa ele, garantido que não viu as mudanças do shape da loira e ensaio sensual dela para o Paparazzo. “Minha vida está muita corrida e não tive tempo… Não vi e não quero ver porque é um assunto que já está resolvido. Estou bem tranquilo porque estou focado na minha carreira”, garante ele.

