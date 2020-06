Estresse: pequenas atitudes, grandes diferenças

Pin Compartilhar 0 Compart.

“A maioria dos adultos relata estar sob níveis de estresse cada vez mais elevados. A vida moderna é cheia de mudanças e incertezas”, informou a Clínica Mayo, nos Estados Unidos.

No mundo inteiro, as pessoas estão estressadas, grande parte devido ànova rotina imposta pela pandemiade coronavírus.A incerteza quanto ao trabalho, além do medo e a angústia pelo futuro incerto cobram seu tributo.

Mas, algumas atitudes podem ajudar a aliviar o estresse. Quais?

Viva um dia de cada vez

Você não precisa aumentar suas ansiedades de hoje pensando no que vai acontecer amanhã.

Não espere demais de si mesmo nem de outros

Tenha expectativas razoáveis sobre vocêmesmo e o que consegue fazer na circunstânciaatual.

Tente ver as coisas com outros olhos

O que estressa você pode não estressar outra pessoa. Então, mude seu ponto de vista.

Seja organizado

Faça uma programação realista para seu dia e se esforce para segui-la.

Se você tem a tendência de adiar coisas importantes, mude de atitude.

Viva de maneira equilibrada

Tire um tempo para relaxar!Fazer coisas que você gostapode diminuir o seu estresse.

Use a tecnologia de maneira equilibrada. Evite ficar vendo e-mails, mensagens ou redes sociais toda hora.

Por: Fabricio Pelloso – Porta voz local das Testemunhas de Jeová

Foto: Pixabay