Especialista aponta tendências de maquiagem para as estações mais frias do ano

Coordenador do curso de Make Up Design do Centro Europeu de Curitiba, Pablo Inisio, mostra o que estará em alta nos próximos meses

As temperaturas estão caindo em todo Brasil, e as tendências de maquiagem para as estações mais frias do ano despontaram nas passarelas, look books e revistas especializadas por todo o mundo. Apostando nos estilos que dominarão os próximos meses, o maquiador e visagista Pablo Inisio, coordenador do curso de Make Up Design do Centro Europeu de Curitiba, preparou uma lista com os principais efeitos e cores para olhos, pele e lábios que estarão em alta durante nas estações mais frias do ano.

Pele iluminada: Uma das principais tendências para bases e pós compactos é o efeito de pele bem feita e iluminada. “É uma pele com boa cobertura, bem acabada e destacando o brilho dos iluminadores. Sendo que é importante lembrar que no outono e inverno o ideal é utilizar bases com hidratantes e proteção solar para evitar o ressecamento da pele, muito comum nos dias mais frios”, afirma Plablo Inísio.

Sombras anos 80: As sombras em cores vibrantes, consagradas no último Verão, continuam fortes para o Outono e Inverno 2019, mas agora em tons mais frios. “Estamos tendo uma forte revisitação dos anos 80 no mundo fashion e esta tendência estará bastante em alta também para as produções de make. Os olhos bem marcados em tons de azuis, lilás e rosa serão os grandes protagonistas da estação”, comenta o especialista. “O Living Coral, cor do ano da Pantone, também continua com espaço nessa época do ano, só que abusando mais das cores com aspectos mais frio da paleta”, completa.

Cílios volumosos: Nos olhos, os cílios terão grande destaque dando espaço para estilos bem cheios. Segundo Pablo Inisio, a tendência de cílios com volume, postiços e com muita máscara estarão em alta nos próximos meses.

Lábios terrosos: Quanto aos lábios, a aposta é nas cores de batons mais terrosas, como os marrons, laranjas e vermelhos escuros, em tons mais fortes e fechados.

