Escritório de contabilidade de Varginha organiza campanha em prol de ajuda a moradores de rua

Campanha “Contabilità Aquece”, criada por colaboradores e diretores da Contabilitá.sig, visa arrecadação de agasalhos, cobertores e alimentos para moradores de rua.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação Contabilità.sig

A Contabilità.sig, escritório voltado ao ramo de contabilidade em Varginha, está organizando a campanha “Contabilità Aquece”, no qual visa arrecadação de agasalhos e cobertores, tendo em vista, principalmente, o frio que já chegou na cidade. Além disso, a campanha também arrecadará alimentos e itens de higiene pessoal.

Foto: Divulgação Contabilità.sig

A campanha, que se iniciou nesta segunda-feira (10), terminará no dia 10 de junho. A destinação das doações acontecerá no dia 19 do mesmo mês.

De acordo com a empresa, todo tipo de alimento e material arrecadado será voltado para quem realmente precisa. Ainda segundo a Contabilità, parte dessas doações serão levadas ao Abrigo Municipal e, a outra, entregue às pessoas que se encontram nas ruas.

As doações poderão ser feitas por qualquer pessoa, independentemente de valor, material e/ou alimento. Segundo a campanha, alguns pontos estratégicos para recolher as doações estão sendo elaborados. Todavia, de antemão, a Contabilitá.sig adiantou que, inicialmente, as doações poderão ser feitas no próprio escritório – localizado na Alameda Olívio Bregalda, 485, Santa Luiza. A empresa disse, ainda que, brevemente, será divulgada a lista completa dos pontos de arrecadação.