‘Entendi cedo que gay era xingamento e precisava mentir’, diz Hugo Bonemer

Primo de William Bonner, o ator Hugo Bonemer, 30 anos, participou do Encontro Com Fátima Bernardes desta quarta-feira (2) e disse como foi contar para a família sobre sua orientação sexual. Recentemente, ele assumiu publicamente seu relacionamento com o também ator Conrado Helt. Por conta do preconceito enfrentado desde novo, ele disse que começou a mentir e passou e a se incomodar com isso.

“A gente ainda não sabe o que vai ser. É um cenário muito novo. Estou descobrindo agora o que é. Entendo sobre a situação toda porque desde muito cedo a gente aprende a mentir. Gay ainda é um xingamento. É curioso que eu entendi muito cedo que era um xingamento e que eu precisava mentir para as pessoas, menti para minha família, meus amigos, para todo mundo e eu estava percebendo que estava criando um desvio de caráter seríssimo. Quando virei adulto eu falei: ‘peraí, mas é essa vida que quero ter?’. Aí comecei a perceber que isso era determinante, eu precisava mudar isso. E vieram todos os medos. Será que vou continuar trabalhando? Será que vou ser amado? Que vou ter amigos? A minha família, como vai ser…”

Antes de contar para a família, Bonemer passou um ano na Alemanha, depois foi para São Paulo e tentou agradar os pais para ter certeza que continuaria sendo amado.

“É revoltante, tem que explicar, é desgastante, é muito ruim. Mas em algum lugar, não pode deixar essa culpa ficar com eles porque eles tiveram outra criação, cresceram num mundo em que eles acreditaram até agora há pouco, porque não se falava sobre. As outras gerações são feitas de pessoas que mentiram, casaram com mulheres e tiveram vidas duplas”.

Hugo disse que se surpreendeu com a reação de algumas pessoas depois que assumiu ser gay e elogiou a atitude de Fátima Bernardes. “Isso determina quem merece estar na nossa vida. Pessoas que você não esperava que pudessem ser maravilhosas, se tornaram pessoas maravilhosas na nossa vida. E Fátima é um exemplo disso”.

“Você é nosso primo querido sempre. Sempre foi desde pequeno. Desde que a gente se conheceu há 16 anos”, respondeu Fátima.

Atualmente, Hugo e Conrado estrelam juntos o musical “Yank!”, em cartaz no Rio de Janeiro.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Marcello Sa Barretto / AG News