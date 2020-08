Encontro de Cuidadores Unimed Varginha On-line

Pin Compartilhar 0 Compart.

Evento este ano será virtual garantindo a segurança e conforto de todos os participantes

A Unimed Varginha abre vagas para a 10º turma do seu Encontro de Cuidadores, que desde 2011 busca a atualização das informações aos profissionais da área ou pessoas que aceitaram a nobre missão de cuidar de seus familiares.

O projeto é realizado uma vez por ano sempre entre os meses de agosto e setembro, em forma de comemoração ao mês de conscientização do Alzheimer e Dia do Idoso, contando com o apoio de palestrantes voluntários e é oferecido de modo gratuito para toda a comunidade. Este ano a sua realização será definida pelo número de participantes interessados.

“A cooperativa tem como objetivo a divulgação do conhecimento sobre o cuidado. Entendemos que algumas informações só são bem transmitidas se pessoalmente, como no caso da palestra prática de Primeiros Socorros. A ideia esse ano é não deixar desamparado esse público cativo”, compartilha o diretor de Mercado da Unimed Varginha, Dr. Alexandre Peloso Braga.

As inscrições estarão abertas até dia 31 de agosto e poderão ser realizadas pelo telefone (35) 3690-7076 ou pelo site www.unimedvarginha.coop.br. A confirmação de sua realização e cronograma de palestras serão divulgados aos inscritos até o dia 04/09.

De acordo com uma publicação realizada pela editora Abril (abril/2020), o envelhecimento da população torna promissora a profissão de cuidador de idosos, mas a atividade enfrente desafios com a alta informalidade. Estima-se que até 2050 o número de brasileiros acima dos 60 anos irá mais do que dobrar, passando de 24 milhões para 64 milhões de idosos.

Fonte e foto: Ascom Unimed Varginha