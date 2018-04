Emocionada, Joelma relembra passado: ‘Minha infância foi marcada pela violência

Considerada uma das cantoras mais populares do Brasil atualmente, Joelma teve um passado difícil e cheio de violência, segundo ela mesma revelou a Cátia Fonseca. “Minha infância foi muito marcada pela violência. Meu pai era muito violento por causa da bebida. Eu cresci muito revoltada, com raiva”, disse Joelma, emocionada.

Em determinado momento da sua trajetória, antes da gravação do seu DVD, a cantora tomou uma atitude em nome da sua paz. “Eu liguei para ele e pedi perdão, por mim e por ele. E ele disse que ele é que precisava pedi perdão… Quando você perdoa é você que ganha, porque você consegue ser feliz e eu disse: ‘ninguém vai me impedir de ser feliz”, declarou Joelma ao falar do pai.

A cantora também relembrou a fase difícil durante a separação do marido e parceiro, Ximbinha. “Eu descobri que, faça o que você quiser, você não vai conseguir mudar ninguém”, disse.

Atualmente, Joelma namora o empresário Alessandro Cavalcante.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução