Em Londres, Princesa Charlotte vai para a creche pela primeira vez

Segundo o site do diário “Telegraph”, o ensino das boas maneiras é o foco do instituto. Charlotte será orientada a olhar para as professoras nos olhos e cumprimentá-las, com um aperto de mãos, na chegada e na despedida. O tradicional guia britânico de escolas Tatler avalia que Willcocks reúne uma mistura de “antigas famílias britânicas e estrangeiros sofisticados”.