Em dia na praia com mãe e amigos, Isis Valverde exibe corpo sequinho

ATRIZ NOTA MUDANÇA NO CORPO APÓS YOGA: ‘BRAÇOS E ABDÔMEN DEFINIDOS’

Recentemente, para a revista “Boa Forma”, Isis contou que não segue uma dieta restritiva no dia a dia: “Não faço dietas, mas sou bem determinada se preciso mudar o corpo para uma personagem. Para a novela ‘A Força do Querer’, cortei fritura (não resisto a batata frita!), comida empanada e diminuí a quantidade de açúcar”. O segredo para manter a forma é a yoga: “A mudança no corpo é evidente. Meus braços e abdômen estão bem mais definidos”.

ARTISTA NÃO DISPENSA MALHAÇÃO NAS FÉRIAS: ‘NÃO VALE VIRAR NEURÓTICA’

Em viagem recente para Aruba, Isis compartilhou vídeo malhando com o então namorado. Segundo a atriz, os exercícios não são dispensados nas férias: “Não sou aquela que viaja e fica parada, morta. Eu me mexo. Vejo se o hotel em que estou tem academia, realizo exercícios na praia, no quarto… Só não vale virar neurótica, afinal estou de férias. Normalmente faço algo dia sim, dia não”.

NAMORO COM MODELO CHEGOU AO FIM POR CIÚMES

Segundo o colunista Leo Dias, do programa “Fofocalizando”, o ciúmes de Resende motivou o fim do namoro de 1 ano e 9 meses com Isis. Isso porque o modelo ficou incomodado com a exposição da atriz depois do sucesso da Ritinha da novela “A Força do Querer”. Em março passado, a artista declarou que o sentimento não tinha espaço em seu relacionamento: “Não tenho ciúmes! Uma relação só acontece quando os dois querem. Eu acho que a confiança é uma coisa que eu preciso almejar no relacionamento. Você só está com uma pessoa quando quer estar. Eu quero estar com ele e eu acredito que ele quer estar comigo, não tem por que ter ciúmes”.

Fonte: Purepeople / Foto: Reprodução