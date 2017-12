Em amigo oculto da Record, Roberto Justus ganha celular de R$ 7 mil de Xuxa

Xuxa não economizou no presente para Roberto Justus, seu amigo-secreto no especial de fim de ano “Família Record”, desta quinta-feira (21). A apresentadora presenteou o empresário com um iPhone X de 256 GB, avaliado em aproximadamente R$ 7 mil. Para fazer mistério, a mãe de Sashacolocou por cima do telefone móvel alguns cosméticos e produtos para banheira. Se o pai de Rafaella Justus teve sorte na brincadeira, Ana Hickmann ganhou um kit para bolo de Buddy Valastro e acabou alvo de zoação na web.

‘Cabem todos os nudes’, brincou Sabrina

“Não ia dar roupa e nem sapato porque você deve ter uma loja em casa”, justificou Xuxa, cujos ganhos na emissora beiram os R$ 500 mil. Ao ver os produtos de beleza que Justus ganhou, Fabio Porchat fez uma brincadeira com o empresário, citando antigo quadro do programa de Gugu. “Queria muito ver o Roberto na banheira jogando isso aqui”, disparou o humorista, recém-casado com a produtora Nataly Mega. Ao ver o iPhone no fundo de uma caixa, o apresentador não escondeu sua empolgação. “Um iPhone! Que espetáculo! Obrigado! É o X da Xuxa”, vibrou. “É o mais caro!”, acrescentou. Quem também entrou no clima da brincadeira foi Sabrina Sato: “Vão caber todos os nudes”. O especial reuniu os principais contratados da emissora.

‘Coisa de banho era meia-boca’, admitiu Justus

Ao notar que tinha sido vítima de brincadeira da apresentadora do “Dancing Brasil”, cuja nova temporada estreia em janeiro, o marido de Ana Paula Siebert confessou que não tinha gostado dos cosméticos. “Xuxa, tinha falado para a minha mulher que ia comprar um desses. Estava achando essa coisa de banho meia-boca, né?”, disparou levando a colega de emissora aos risos. “Mas fiz aquela carinha de quem gostou”, acrescentou. “Pela primeira vez na história, o Roberto ganhou um belo presente!”, brincou Rodrigo Faro. De férias nos EUA, Xuxa participou daquele país do programa após se recusar a voltar para o Brasil.

Web aprovou presente de Xuxa

Nas redes sociais, os telespectadores ficaram com “inveja” de Justus. “Amigo oculto de família deveria ser assim”, “será que ela não quer ser minha amiga não?” e “enquanto o Justos ganha um iphone X da Xuxa, eu ganho sabonete da boticário no amigo secreto! É a vida” foram alguns comentários bem-humorados dos internautas.

Fonte: Purepeople / Foto: Reprodução Record TV