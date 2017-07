Em agosto Sinfonia das Águas volta a se apresentar na cidade de Poços de Caldas

O DME patrocinou a orquestra sinfônica de Poços de Caldas por 10 anos, mas deixou de dar o apoio dizendo que a prestação de contas da orquestra não foi aprovada no ao passado, porque ela não estava de acordo com o que estabelece o edital de regulamento do programa de patrocínios.

Agora, a apresentação será possível por conta do patrocínio de uma empresa de chuveiros elétricos e com o apoio do Sindicato dos Hotéis. A orquestra que vai se apresentar no dia 25 de agosto é a Jazz Sinfônica de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. O grupo é composto por 20 músicos, todos de Poços de Caldas.