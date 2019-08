Eliminação inesperada no Dancing Brasil leva MC Koringa às lágrimas e o impede de homenagear MC Sapão

Pin Compartilhar 0 Compart.

A edição desta quarta-feira (14) do “Dancing Brasil” começou com uma noticia bombástica. O anúncio de que MC Koringa estava eliminado da competição, após ter se machucado de forma grave durante os ensaios para as apresentações dessa semana surpreendeu a todos. O cantor era um dos favoritos a vencer a competição.

Xuxa revelou a eliminação ao vivo logo ao inicio do programa, levando MC Koringa às lágrimas: “Acho que é a primeira vez que acontece isso no Dancing Brasil. O nosso MC Koringa hoje, no ensaio, lesionou a perna, infelizmente não vai poder dançar hoje e vai deixar nosso programa”, disse a apresentadora. Consta nas regras do Dancing Brasil que a partir da sexto programa, o participante que se lesionar gravemente é automaticamente eliminado.

A inesperada eliminação impediu que MC Koringa apresentasse seu número da noite, que seria uma homenagem ao gênero musical que o consagrou, o funk, e ao MC Sapão, que foi um dos nomes mais relevantes deste mesmo gênero e que era amigo pessoal do cantor.

Homenagem a MC Sapão

MC Koringa pretendia homenagear com sua apresentação nesta semana Jefferson Luiz Fernandes, conhecido como MC Sapão, falecido em abril deste ano. Koringa tinha proximidade com o cantor e chegaram a ser praticamente vizinhos. Eles eram vistos juntos em locais públicos e até mesmo na academia, praticando exercícios físicos. MC Sapão estava procurando cuidar mais da saúde e passou a frequentar a academia pouco antes de falecer, tendo por diversas vezes Koringa como parceiro de treinos.MC Koringa se tornou mais próximo de MC Sapão quando este ingressou no chamado funk melódico. Ambos se conheceram em meados dos anos 90.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Divulgação