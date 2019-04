EDP Live Bands Brasil: três bandas mineiras na final do concurso

Final da competição será realizada em 27 de abril, em São Paulo. Ganhador tocará no festival NOS Alive’ 19, em Portugal

Cidade Fantasma, ETC e Expira em Segundos, são as bandas mineiras que disputarão a grande final do EDP Live Bands Brasil, em São Paulo. As bandas foram selecionadas entre 1.700 artistas, recorde da edição, e se apresentarão em 27 de abril para um júri especializado que selecionará a banda vencedora, para tocar no festival NOS Alive’19, em Portugal, e gravar seu CD com a Sony Music.

Dos oito finalistas, três foram apontados por votação online e cinco pelo júri do concurso. As bandas foram avaliadas com base em critérios como a originalidade e a qualidade técnica e musical de cada projeto.

Os selecionados participarão de um workshop com especialistas renomados da indústria musical para compartilhar experiências sobre como fazer carreira no competitivo mundo artístico. A final do EDP Live Bands Brasil será realizada no Bourbon Street, onde os finalistas se apresentarão ao vivo.

O EDP Live Bands Brasil é resultado de uma parceria da EDP, companhia que atua em todos os segmentos do setor elétrico, com a promotora de eventos culturais, a Everything Is New, em colaboração com a Sony Music e apoio institucional da Revista Lounge. Em Portugal, o concurso é realizado desde 2014, chegando neste ano à sua sexta edição. Na Espanha, o concurso é realizado pela segunda vez. No Brasil o sucesso da competição conta com mais de 6.000 bandas inscritas no total das quatro edições. O portal do concurso é interativo e conectado ao Facebook, onde estão disponíveis as músicas originais e vídeos das bandas participantes.

Conheça as bandas mineiras

Cidade Fantasma – Minas Gerais

Em 2012 um grupo de amigos frequentadores de oficinas, audições e workshops em Extrema-MG sentiu a necessidade de iniciar um projeto musical despretensioso, ousado e experimental. Criou-se uma fusão de instrumentos percussivos regionais com os elementos que caracterizam a fúria do rock, rap e funk. Letras que unem as experiências e a visão de realidade de cada um dos integrantes tomam forma e se misturam ao flow das batidas percussivas que caracterizam a sonoridade do grupo.

ETC – Minas Gerais

A ETC (etcétera), desde 2011, é formada por Dudu, Balut e Vinícius e já lançou 2 álbuns: “Céu Grande” 2014 e “Sintonia” 2018. A banda já dividiu palco com renomados artistas como O Rappa, Natiruts, Criolo, Nando Reis e outros. Nos shows a banda se apresenta em diferentes formatos. Algumas de suas músicas já foram tocaram em rádios locais. O grupo conquistou prêmio no WebfestValda 2017, na Fundição Progresso – Rio de Janeiro e agora em 2019, venceu outro concurso musical, o #showlivreday em São Paulo.

Expira em Segundos – Minas Gerais

O expira é uma banda do interior de Minas Gerais que levanta a bandeira do bom e velho rock’ and roll por onde passa. Com singles gravados em parceria com Excarcéus e Tia Nastacia o Expira empolga com um som moderno, mas com um viés oitentista.

Conheça as bandas finalistas

Nome da banda Eleita por Estado DKUKAS Público Acre Bianca Nápoles Júri Distrito Federal Cidade Fantasma Júri Minas Gerais ETC Público Minas Gerais Expira em segundos Público Minas Gerais A Balsa Júri São Paulo O Grilo Júri São Paulo Duda Brack Júri Rio de Janeiro

Cronograma das etapas do concurso

DATA ETAPA 27/04 Grande final e concerto ao vivo no Bourbon Street, em São Paulo 11, 12, 13/07 Festival NOS Alive’19

Sobre a EDP Brasil

Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, atua em Geração, Distribuição, Transmissão, Comercialização e Serviços de Energia. Possui seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica, e atende cerca de 3,4 milhões de clientes pelas suas Distribuidoras em São Paulo e no Espírito Santo. Recentemente, tornou-se a principal acionista da CELESC, em Santa Catarina. No Brasil, é referência em áreas como Inovação, Governança e Sustentabilidade, estando há 13 anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

