Dupla Manu e Rafael lança single ‘Tô Pagando Pra Ver’

Eles apostam em um sertanejo mais pop, com misturas de ritmos latinos, como reggaeton

Sucesso no Sul do país, os sertanejos Manu e Rafael lançam nesta terça-feira,15, no Youtube, o clipe de “Tô Pagando Pra Ver”, música que também estará disponível em todas as plataformas digitais. Naturais de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eles dizem que o novo single é o que mais conseguiram colocar a identidade da dupla, que tem uma pegada mais pop.

“A gente vinha procurando nas últimas músicas deixar mais nossa cara possível, menos ‘sertanejo’ (sanfona, viola) e um som mais “ urbano” com instrumentos sintéticos e loops. Tem um pouco da sonoridade do reggaeton”, disse Manu. “É um single que resume o que é a dupla, o nosso show, que é animado, e a nossa juventude”, completa Rafael.

O single “Tô Pagando Pra Ver” foi uma composição de Rafael. Já o clipe foi gravado na casa de show Valley e foi produzido pela Marshmelo. O vídeo teve como proposta usar bastante cores chamativas, danças e cortes na edição.

Carreira

Manu e Rafael se conheceram através de amigos em comum e, incentivados por eles, viraram uma dupla em maio de 2016. A partir daí, usaram as redes sociais como principal meio de divulgação. Pouco tempo depois, suas músicas passaram a tocar em rádios do Sul e Centro-Oeste.