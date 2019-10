Dupla campo-grandense Manu e Rafael lança single ‘Tô Pagando Pra Ver’

Eles apostam em um sertanejo mais pop, com misturas de ritmos latinos, como reggaeton

Sucesso no Sul do país, os sertanejos Manu e Rafael lançaram nesta terça-feira,15, no Youtube, o clipe de “Tô Pagando Pra Ver”, música que também estará disponível em todas as plataformas digitais. Naturais de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eles dizem que o novo single é o que mais conseguiram colocar a identidade da dupla, que tem uma pegada mais pop.

“A gente vinha procurando nas últimas músicas deixar mais nossa cara possível, menos ‘sertanejo’ (sanfona, viola) e um som mais “ urbano” com instrumentos sintéticos e loops. Tem um pouco da sonoridade do reggaeton”, disse Manu. “É um single que resume o que é a dupla, o nosso show, que é animado, e a nossa juventude”, completa Rafael.

O single “Tô Pagando Pra Ver” foi uma composição de Rafael. Já o clipe foi gravado na casa de show Valley e foi produzido pela Marshmelo. O vídeo teve como proposta usar bastante cores chamativas, danças e cortes na edição.

Carreira

Manu e Rafael se conheceram através de amigos em comum e, incentivados por eles, viraram uma dupla em maio de 2016. A partir daí, usaram as redes sociais como principal meio de divulgação. Pouco tempo depois, suas músicas passaram a tocar em rádios do Sul e Centro-Oeste.

Emanuel Freitas, o Manu, sonha desde de criança em viver da música. Incentivado pelo pai, aos 5 anos, ganhou o primeiro violão. Na adolescência deu início a carreira. “A musica é algo que eu tenho certeza que quero fazer pro resto da minha vida, sabe? Eu quero estar sempre nos palcos, levando alegria pra galera. E junto, é minha alegria estar ali também, cantando”, conta Manu. Ainda na adolescência, Rafael produziu vídeo com covers de cantores nacionais e internacionais, sem maiores pretensões. Ele até foi bancário por três anos, em Campo Grande, mas o amor à musica falou mais alto. “Eu não me arrependo jamais da decisão que eu tomei. Tanto que hoje, é meu maior orgulho. Não tem preço a gente conseguir viver, ganhar o sustento, em cima daquilo que você mais ama. Parece que a gente está sempre se divertindo”, pontua Rafael.

https://www.youtube.com/watch?v=lKRqi1KdCyA