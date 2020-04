Duodisco da oportunidade a novos talentos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Para quem gosta de soltar a voz, mas ainda não teve oportunidades na música… Bom, parece que as coisas mudaram! Uma excelente oportunidade para quem quer uma carreira musical está disponível para mudar carreiras.

Um projeto do Duodisco oferece uma chance imperdível, a iniciativa visa oferecer uma oportunidade para novos talentos ou para quem já produz música eletrônica. Quem tiver interesse em participar deve baixar o link do projeto que está disponível no Instagram.

O projeto propõe para quem já produz músicas um contrato com uma gravadora, segundo o idealizador Mac Ferry os interessados terão a possibilidade de realizar uma parceria com o próprio.

“Será um prazer fazer essa colaboração com os novos talentos ou com quem já está no mercado, estou ansioso”, Mac compartilhou em sua página oficial do Instagram.

Serão 10 faixas escolhidas as ideias musicais podem ser enviadas para o email duodiscmusic@gmail.com, vale ressaltar que os interessados tem até o dia 12 de abril para enviar os projetos, então não perca tempo!

Sobre o Duodisco

O projeto possui release e lançamentos em gravadoras mundialmente conhecidas, como: Loulou Records, Up Club, Acid Fruits, Sleazy G, Tactical, Bunny, Black Milk, Nifu Nifa, Delicious, Green Valley, Digiment, Argentina Records, Blow Up, G- Mafia e Warbeats.

Aos apreciadores da música, Duodisco é um prato cheio, repleto de produções e remixes.

Foto destaque: Reprodução Facebook Duodisco