Dony De Nuccio celebra estreia no “Jornal Hoje”

“No Jornal das Dez, entrava na Globo às 16h e saía por volta de 0h. Ia dormir às 2h ou 3h da manhã. Agora tenho que entrar aqui às 8h da manhã e fico até 15h. Mudou completamente o fuso e estou me acostumando ainda, confesso”, contou o jornalista, que está substituindo Evaristo Costa.

Em conversa com Joaquim Lopes e Otaviano Costa, Dony ressaltou a importância do “JH” para o dia a dia dos brasileiros: “É uma função social que a gente faz, de conscientizar o pessoal de casa, de informar, de trazer os assuntos mais importantes e que mexem com a vida de todo mundo. Seja com o bolso, com a política, com a segurança pública. O nosso papel aqui – e não é fácil fazer isso – é consolidar todas as informações e mostrar de uma forma compreensível, didática, interessante”.

Falando na estreia de Nuccio na bancada do noticiário, ela demorou três vezes mais do que a despedida de Evaristo, no fim de julho. A chegada do novo âncora, que teve direito a beijinho no rosto, discurso de Sandra e uma breve apresentação de seu currículo, durou 1 minuto e 22 segundos, ante apenas 30 segundos do adeus de Costa, que foi gravado.