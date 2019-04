Disney divulga primeiro trailer completo de ‘O Rei Leão’; assista

‘O Rei Leão‘ acaba de ter seu primeiro trailer completo revelado pela Disney. Além de Donald Glover interpretando Simba, o elenco conta com Beyoncé no papel de Nala, John Oliver como Zazu, Seth Rogen como Pumba, Billy Eichner como Timão e James Earl Jones como Mufasa – confira aqui a lista completa do elenco.

É possível identificar algumas das cenas clássicas do original de 1994. Temos a cena de Simba no topo da colina ouvindo as sábias palavras de Mufasa; a aparição das hienas risonhas para os pequenos leões; os incríveis Timão e Pumba na floresta; a cena dramática (que arrancará muita lágrimas com certeza) da perseguição de Simba, enfim! São muitas cenas nostálgicas que agora conseguiremos rever nas telonas com essa qualidade absurdamente boa.

O filme é dirigido por Jon Favreau, também responsável pelo live-action de ‘Mogli: O Menino Lobo’. A animação ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Visuais em 2017.

Hans Zimmer fará a trilha sonora do live-action. O compositor foi o responsável pelas composições no desenho de 1994, trabalho pelo qual ganhou o Oscar de melhor trilha sonora.

Confira o treiler

Fonte: mdemulher.abril.com.br / Fotos e vídeos: Reprodução/Divulgação