Disco ‘Notável’: Grupo vocal Ordinarius aborda repertório tropicalista de Carmen

Contudo, o Ordinarius – grupo formado por Augusto Ordine (arranjador do disco), Fabiano Salek, Fernanda Gabriela, Maíra Martins, Mateus Xavier, Matias Correa e Rebeca Vieira – também avança pelo repertório latino gravado por Carmen na fase norte-americana de discografia que, não raro, exportou para o mundo visão estereotipada, caricata e ritmicamente equivocada da música do Brasil. Desse período, o Ordinarius revive os sucessos I, yi, yi, yi, yi (I like you very much) (Harry Warren / Mack Gordon, 1941) – gravação em que os vocais do septeto evocam os balangandãs de Carmen – e South american way (Jimmy McHugh e Al Dubin, 1939) tema apresentado por Carmen nos Estados Unidos no musical Streets of Paris (1939) e revivido de forma apoteótica por Marisa Monte 40 anos depois no primeiro álbum da cantora, MM (1989).