Dilsinho grava clipe com Breno e Caio Cesar no Rio de Janeiro

Era pôr do sol no Rio de Janeiro, numa linda tarde de outono, e Breno e Caio Cesar registravam mais um projeto musical ontem (18), o EP “Conexão”. Nele, seis faixas, cinco delas inéditas, compõe o setlist escolhido para esse novo trabalho. A 6ª faixa ‘Cabide’ é uma regravação e teve a brilhante participação do cantor Dilsinho. A dupla e o cantor já haviam celebrado esse dueto no último DVD dos gêmeos, “No Sofá da Sala”, e ela ganhou nova roupagem no projeto “Conexão”.

O cenário incrível tinha como plano de fundo a imensidão do mar do Rio de Janeiro, e a altura do rooftop do hotel L’Homme, no morro do Cantagalo, zona sul da capital carioca. Na locação, foi feito o registro de 4 faixas desse projeto, duas delas com assinatura da dupla: ‘Banda Cover’ (Breno, Caio Cesar, Felipe Kef, Kaique Kef, Márcia Araújo e Rodrigo Março), ‘Cabide’ ft Dilsinho (Breno, Caio Cesar e Matheus Marcolino), ‘V De Volta’ (Vinicius Poeta, Junior Gomes e Daniel Caon) e ‘Vou Deixar Você ir’ (Jack Pallas, Davi Melo e Pedro Alves). As faixas restantes ganharão vida em outro cenário, ainda mais especial e importante para a dupla: a cidade de São Paulo, e contarão com a participação especial do amigo Mano Walter.

Com previsão de lançamento para início de Julho, “Conexão” estará disponível em todos os aplicativos de música e no canal oficial da dupla no Youtube.

Fonte: Assessoria de Comunicação \ Foto: Divulgação