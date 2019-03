Dilsinho faz homenagem à Sandy e Junior no Altas Horas

Programa vai ao ar neste sábado, 16 de março

O cantor Dilsinho está comemorando sua melhor fase na carreira e, neste sábado, ele realiza mais uma conquista: cantar, pela primeira vez com sua banda no palco do Altas Horas. Na ocasião, o cantor performa a nova música de trabalho “Controle Remoto”. E ainda: celebra o lançamento do seu DVD “Terra do Nunca”, a certificação de single de Diamante Triplo na música “Péssimo Negócio”, além de ser a canção mais executada nas rádios do país no gênero Samba/Pagode (segundo a Bilboard).

Ainda no palco do programa, Dilsinho cantou a faixa “Olha o Que o Amor me Faz” da dupla Sandy e Junior, em homenagem à turnê comemorativa que anunciaram esta semana. A música já havia sido gravada pelo cantor em um projeto no final de 2017.

Confira essas novidades e muito papo legal neste sábado, 16 de março, a partir de 22h40, na Rede Globo, o programa Altas Horas.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação