Dilsinho anuncia gravação do DVD OPEN HOUSE

Novo projeto será registrado no nordeste, no mês de dezembro

Dilsinho abre as “portas da sua casa” no próximo dia 19 de dezembro, para a gravação do novo projeto audiovisual, batizado de Open House. Segundo ele “Em todos os lugares do Brasil só recebi carinho, amor. Estive no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Meus fãs e admiradores sempre estiveram comigo, mas agora vou fazer diferente. Quero receber todos eles. Mostrar quem eu sou. De onde vim, o que vivi e no que me transformei. Vamos ficar ainda mais próximos. Então vem, fica à vontade no quarto, na sala”. A gravação acontece no Parador, em Recife, capital de Pernambuco.

Para o novo projeto Open House, Dilsinho optou por estar à frente de todos os detalhes, desde a concepção até o momento da gravação, passando por figurino, locação, repertório, arranjos, e todos os outros pontos importantes na criação de um projeto audiovisual. “Essa é a primeira vez que me envolvi 100% em um projeto e fiz questão disso. Acho muito importante o artista estar próximo de todas as decisões, mas dessa vez eu estive a frente de tudo. É mais um filho meu que vai sair do papel e eu estou muito ansioso para que isso aconteça da melhor maneira possível”.

Para registrar todos os momentos de seu Open House, Dilsinho escolheu um time de peso para estar com ele. A começar pelo diretor de vídeo, que será Fernando Trevisan “Catatau”, proprietário da UnicFilm, conhecido por registrar DVDs de grandes nomes do cenário musical nacional e que ficaram marcados na memória do público.

No cenário, dois palcos estarão montados e interligados entre si. O primeiro, “Quarto e Sala”, leva o nome do último álbum lançado pelo cantor e, nele, por ser mais intimista, serão gravadas as músicas mais românticas, com instrumental de cordas e metais. Já no palco “Open House” serão gravadas as performances mais animadas, pulsantes, em clima de festa realmente. Ambos palcos serão interativos e com presença de público, como se estivessem literalmente em casa.

A produção músical do projeto será assinada pelo próprio Dilsinho e mais dois grandes nomes: Michel Fujiwara, músico e diretor musical do cantor, além de Bruno Cardoso, vocalista do grupo Sorriso Maroto e responsável por produzir o primeiro DVD de Dilsinho, “Terra do Nunca”. O repertório do novo projeto virá com faixas inéditas, algumas extraídas do álbum “Quarto e Sala”, e os dois projetos funcionam como uma espécie de linha do tempo da carreira do jovem cantor. Segundo ele “o álbum vai servir de esquenta para as músicas do DVD, e será como uma passagem de tempo bem nítida. As referências do projeto de estúdio (álbum) são mais intimistas, tradicionais e antigas, do figurino ao jeito de se portar. O Open House (DVD) é justamente essa passagem de tempo, do antigo e do novo. Como se estivéssemos de casa nova, fazendo uma festa para receber as pessoas”.

A identidade visual de Open House traz forte referência dos tons NEON. Segundo Dilsinho “Trouxe referências muito inovadoras para o meu novo projeto, com o intuito de dar um novo passo na minha carreira, mostrar o quanto cresci e amadureci. Tudo o que vai rolar no Open House é muito único, nunca fiz nada parecido. Vai ser um desafio diferente, vou dar um salto musical na minha carreira. Esse espetáculo vai ter uma pulsação diferente”. Este é o primeiro projeto onde o cantor traz a referência das cores, diferente de tudo o que costuma usar. Os tons eleitos foram em neon, na ideia de trazer algo mais íntimo para as pessoas, e o artista responsável por assinar toda a comunicação do DVD foi o Hid Saib. Hid é especialista em fotografia e publicitário. Reconhecido no cenário nacional e internacional, SAIB já realizou mais de 13 exposições, em diversas capitais brasileiras. Também ilustrou o prédio da varejista de Paris Vente Privee (em uma exposição digital) e atualmente conta com uma mostra permanente em uma boate na Ucrânia. Sobre Hid, Dilsinho comenta “ele tem uma ideologia de que as pessoas são todas iguais e o que as diferencia são suas emoções. Para ele, as cores são responsáveis por trazer essa emoção e permitir que os sentimentos venham à tona. Era exatamente isso que estávamos procurando para o Open House“.

Os ingressos para a gravação começam a ser vendidos a partir de hoje, dia 05 de novembro, através do link: www.bilheteriadigital.com/DvdDilsinho.

Serviço

Evento: Gravação DVD “Open House” Dilsinho

Data: 19 de dezembro de 2019 (quinta-feira)

Horário de abertura dos portões: 20h

Horário da gravação: 22h

Local: Parador (Av. Alfredo Lisboa, 05, Recife-PE)

Censura: 18 anos

Menores de idade podem entrar acompanhados dos pais.

Ingressos e setores:

“Quarto e Sala” (pista) R$70,00 (1º lote)

“Sala VIP” (camarote) R$140,00 (1º lote)

“Open Jardins” (camarote open bar) R$220,00 (1º lote)

Compra de ingressos online: www.bilheteriadigital.com/DvdDilsinho

Ponto de venda físico: lojas Figueiras Calçados, em Recife/PE

Formas de Pagamento: Dinheiro e cartões de crédito e débito (todas as bandeiras)

Início das vendas: 05/11

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Hid Saib