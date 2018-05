Diane Kruger anuncia primeira gravidez aos 41 anos

A família de Diane Kruger está prestes a aumentar. A atriz, de 41 anos, espera o primeiro filho, fruto da sua relação com o ator Norman Reedus, de acordo com a revista Us Weekly.

A gravidez da artista já foi especulada pelo Page Six, quando Diane surgiu no Festival de Cannes com um look largo e, supostamente, não consumiu bebidas alcoólicas no evento.

Norman, o Daryl Dixon de ‘The Walking Dead’, já é pai de Mingus Lucien Reedus, de 18 anos, fruto da relação com Helena Christensen.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Getty Images