DiamondMall e Casa Câmara promovem painel sobre Ouro Preto

A atividade é gratuita e faz parte da programação de Outono/Inverno do mall

Nesta sexta-feira, 5 de abril, às 19h, a Casa Câmara e o DiamondMall recebem o jornalista Angelo Oswaldo para o painel “História e atualidade de Ouro Preto e sua importância como patrimônio mundial”. Na ocasião também será lançado o selo “Te encontro em Ouro Preto”, um movimento para divulgar o destino e estimular a visitação.

O evento contará também com as presenças do Dr. Zaquel Astoni (Secretário de Cultura de Ouro Preto-MG) e Breno Carone (Diretor de Relações Institucionais de Inhotim, atual presidente do IDESCA – Centro Internacional para o Desenvolvimento Sustentável e Conservação Ambiental e Coordenador de Programas Estratégicos para as Águas do Instituto Espinhaço). Serão abordados temas como patrimônio histórico, preservação e conservação e a realidade enfrentada pelas cidades históricas mineiras.

A atividade faz parte da programação especial de celebração da temporada Outono/Inverno. As inscrições são gratuitas e limitadas e podem ser feitas pelo Concierge do DiamondMall (Piso L3) ou (31) 3330-8633.

Outono/Inverno

O DiamondMall está recebe a nova estação em grande estilo, com diferentes atrações e muita história. Como a exclusiva pop-up store da Casa Câmara, oficinas, cursos, palestras, exposições sobre Art Dèco e Art Nouveau e o selecionado Mercado do Inverno.

Até 12 de maio, um pedacinho requintado e cheio de memórias de Ouro Preto está no DiamondMall em uma mostra única. A Casa Câmara, com curadoria do fotógrafo e designer Rodrigo Câmara, impressiona não só pelas obras de arte e objetos de época, mas também por suscitar reflexões, instigando a pensar sobre a importância da preservação do nosso patrimônio histórico, o valor e o simbolismo que ele tem. O espaço realiza também, semanalmente, diferentes experiências para os visitantes. A programação para atividades práticas podem ser acompanhadas nas redes sociais do mall (@diamondmall).

Pelos corredores, os clientes podem também voltar no tempo e admirar as exposições dos estilos Art Dèco e Art Nouveau, que estão divididas em dois momentos, com objetos e móveis de cada fase. Até 16 de abril será o momento da Art Dèco. De 23 de abril a 12 de maio, a Art Nouveau ganha destaque.

Mercado do Inverno

Como parte da programação especial, até 14 de abril, em todas as quintas, sextas, sábados e domingos, os clientes têm à disposição alguns dos mais sofisticados representantes do setor de decoração e flores.

A curadora de Adriana Coutinho, especializada em eventos no segmento de moda e casamento, reuniu profissionais e fornecedores conceituados. A intenção é oferecer ainda mais experiência, serviços e produtos diferenciados para os visitantes. As opções são muitas: jardinagem, botânica, flores invernais, adornos, roupagem de móveis e modelagem em argila. Entre os participantes estão: Ateliê Do Barro; Cactário Guydo Horta; Zoé Atelier Botânico; Regina Misk; Marco Túlio Resende; Flora Mangabeiras e Hara Cerâmica.

Fonte: Assessoria de Comunicação/Link Comunicação / Fotso: Divulgação