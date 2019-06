Dia Mundial do Rock será celebrado com programação especial em Alfenas

Apresentações acontecem no sábado, dia 13 de julho e contam com a presença de nomes importantes do rock alfenense

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, no dia 13 de julho, a Prefeitura de Alfenas, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura preparou uma grande festa com uma programação especial na Concha Acústica, na Praça Getúlio Vargas, a partir das 14 horas, levando ao público atrações tradicionais e diversificadas com propostas inovadoras. O Rock and Roll já é realizado na cidade há mais de 15 anos, e em especial, esta edição faz parte da agenda cultural em que se comemora os 150 anos da história de Alfenas.

A festa vai atender praticamente todos os gostos e apresenta, como em quase todas as edições realizadas na cidade, do Blues ao Metal, passando pelo Pop Rock, clássicos do rock nacional e internacional dos anos 60 e 70, enfim, diversos estilos. Além da presença de bandas com certa rodagem musical, como Devancius e Keiscara, contará também com a apresentação de bandas formadas recentemente, como Lithium, Dirt & Noise e Rua Beale Blues.

Neste ano, o intercâmbio do Rock, traz ainda mais uma novidade para o público infantil, a banda “Histórias Cantadas”, com o objetivo de levar até as crianças um repertório de músicas infantis, diferenciado das músicas comerciais. Atualmente, a banda é composta por 20 pessoas que tocam instrumentos de corda, percussão, teclado e uma contadora de história, além das cantoras e cantores que interagem com as crianças durante as apresentações. O repertório é composto por bandas conhecidas e populares como Tiquequê, Palavra Cantada, Grupo Trii, Mundo do Bita e Arnaldo Antunes. Para o Dia do Rock será montado um repertório com músicas de animes, filmes de criança e rock infantil.

Fonte: Prefeitura de Alfenas