Dia Mundial da Saúde é comemorado nesta terça-feira

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Dia Mundial da Saúde é comemorado em 7 de abril porque essa data coincide com a data de criação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948. O objetivo dessa comemoração é conscientizar a população a respeito da importância de manter o corpo e a mente saudáveis e também falar de alguns problemas de saúde que atingem a população mundial, alertando sobre os riscos e ensinando sobre a prevenção.

A cada ano um tema relacionado com a saúde é escolhido e abordado ao redor do mundo por meio de campanhas de conscientização. No ano de 2015, por exemplo, o tema escolhido pela Organização Mundial da Saúde foi Segurança alimentar, do campo à mesa, um tema que enfoca a necessidade de todos terem acesso a alimentos de qualidade, em quantidade adequada e de modo permanente.

Outros temas já trabalhados no Dia Mundial da Saúde foram Doenças transmitidas por vetores (2014), Hipertensão (2013), Envelhecimento saudável (2012) etc. Em 2016, o tema abordado foi Diabetes, uma doença que apresenta grande crescimento na população mundial, principalmente em países de baixa e média renda. O tema abordado em 2017 foi a Depressão, um transtorno que afeta pessoas de todas as idades. Em 2018, o tema foi Saúde para todas e todos e, em 2019, Cobertura universal de saúde.

Segundo a OMS, o que é saúde?

Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde pode ser definida como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”. Isso quer dizer que uma pessoa saudável não é apenas aquela que não apresenta doença, mas, sim, aquela que está bem consigo mesma e também apresenta uma boa relação com a sociedade.

O conceito de saúde da OMS é bastante criticado por alguns estudiosos, pois é um padrão bastante difícil de ser alcançado. É por isso que alguns autores consideram um indivíduo saudável simplesmente quando ele não apresenta doenças. Entretanto, é bastante complicado considerar uma pessoa como saudável se ela não apresenta qualidade de vida e não vive em um ambiente harmonioso.

Constituição Federal de 1988 e a saúde

Se saúde diz respeito à ausência de doença ou a um estado de completo bem-estar, o que importante é que ter saúde é um direito de todo cidadão, e o Estado deve garantir que todos tenham acesso a serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde. Segundo o Art. 196 da Constituição Federal de 1988, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Vale lembrar que garantir a saúde não é apenas investir em hospitais e oferecer medicamentos para os doentes. Investir em saúde é garantir saneamento básico para todos, é levar educação de qualidade para que todos possam estar informados a respeito dos riscos de determinadas ações e a forma de prevenir doenças, é garantir alimentação de qualidade e, principalmente, promover qualidade de vida.

Fonte: Mundo Educação/Foto: Divulgação Brasil Escola